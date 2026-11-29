Majčinstvo je svakodnevni izazov, bez obzira na to koliko dece žena ima. Ipak, često se pretpostavlja da je sa svakim novim detetom roditeljima sve teže da organizuju porodični život i izbore se sa obavezama.

Međutim, jedno istraživanje sprovedeno na više od 7.000 majki pokazalo je da stvari nisu baš tako jednostavne.

Prema rezultatima ankete TODAYMom, u kojoj su učestvovale 7.164 majke, najviše stresa prijavile su žene koje imaju troje dece. Zanimljivo je da su majke sa jednim ili dvoje dece, ali i one sa četvoro ili više mališana, prijavljivale niži nivo svakodnevne napetosti.

Ovaj fenomen nazvan je „efekat Dagara“, prema poznatoj američkoj porodici koja ima čak 19 dece. Reč je o ideji da, kada porodica pređe određeni broj dece, roditelji na neki način počinju lakše da se nose sa svakodnevnim obavezama.

Rebeka Djub iz emisije TODAY objasnila je da se nakon dostizanja određene „kritične“ brojke dece porodična svakodnevica ponekad organizuje lakše nego što bi se očekivalo.

Slična iskustva opisivale su i same majke. Džil Smokler, autorka i blogerka koja je vodila popularni blog Scary Mommy, govorila je o tome koliko joj je prelazak sa jednog na dvoje dece bio jednostavan u poređenju sa dolaskom trećeg deteta.

Kako je opisala svoje iskustvo, prelazak sa jednog na dvoje dece bio je relativno lak, ali kada je dobila treće, imala je osećaj da je sve izmaklo kontroli. „Imam samo dve ruke! Čak je i prelazak ulice sa troje dece ogroman stres“, govorila je ona.

Psihijatrica dr Dženet Tejlor, majka četvoro dece, takođe nije bila iznenađena rezultatima. Prema njenom mišljenju, kod troje dece često se javlja dodatni pritisak da roditelj sve mora da drži pod kontrolom i da bude savršen.

Kada porodica postane još veća, roditelji, kako objašnjava, počinju da shvataju da ne mogu sve da postignu i postaju opušteniji u vezi sa svakodnevnim obavezama.

- Što više dece imate, to postajete sigurniji u sebe kao roditelj. Morate da naučite da neke stvari pustite i da se radujete ako svi uspeju da stignu u školu na vreme - objašnjava dr Tejlor.

Majke same sebi stvaraju veći pritisak nego okolina

Istraživanje je pokazalo i koliko je stres prisutan u svakodnevnom životu majki. Učesnice su ocenjivale nivo stresa na skali od jedan do deset, a prosečna ocena iznosila je čak 8,5.

Posebno je zanimljiv podatak da je 75 odsto ispitanih majki priznalo da same sebi nameću veći pritisak nego što im ga stvara okolina.

Dr Tejlor zbog toga savetuje jednostavnu vežbu koja može da pomogne ženama da bolje sagledaju kako provode vreme.

Predlaže da odvoje pet minuta i nacrtaju kružni dijagram koji prikazuje kako zaista izgleda njihov prosečan dan i na šta odlazi najveći deo vremena. Zatim treba da naprave drugi dijagram, koji pokazuje kako bi želele da provode svoje vreme.

Kada uporede ova dva prikaza, mogu da prepoznaju šta im nedostaje i da pokušaju da uvedu makar jednu malu promenu u svakodnevicu.

Roditeljstvo je izazov bez obzira na broj dece

Iako je istraživanje pokazalo da majke troje dece prijavljuju najviši nivo stresa, to ne znači da je roditeljstvo sa jednim, dvoje ili četvoro dece jednostavno.

Američki generalni hirurg je 2024. godine objavio izveštaj „Parents Under Pressure“, u kojem je ukazano na ozbiljan problem stresa sa kojim se suočavaju roditelji.

Broj dece samo je jedan od faktora koji utiču na svakodnevno opterećenje. Nedostatak vremena, finansijske brige, posao, kućne obaveze i očekivanja koja roditelji postavljaju pred sebe mogu dodatno da otežaju roditeljstvo.

Zato stručnjaci podsećaju da majke ne moraju da budu savršene i da je ponekad najvažnije da sebi dozvole da uspore, zatraže pomoć i odustanu od ideje da baš sve moraju same.

(Yumama)