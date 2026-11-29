Kraljica Leticija nosi odelo koje može da vam bude inspiracija za sledeću elegantnu priliku.

Ako bismo birali koja boja obeležava jesen 2026. godine, to bi definitivno bila bordo. Nalazi se u ormarima žena širom sveta, u različitim nijansama i odevnim komadima, a vidimo da je bira i dama koja nosi titulu jedne od najstilizovanijih.

Kraljica Leticija je tokom nedelje sa suprugom, kraljem Filipom, predsednikom Austrije Aleksandrom van der Belenom i prvom damom Doris Šmidauer, zvanično otvorila izložbu posvećenu Marijani od Austrije u Nacionalnom muzeju Prado.

Za tu priliku je pokazala da odelo kao poslovni komad odeće može da izgleda i te kako elegantno i ženstveno.

Odabrala je monohromatsko odelo u zagasitoj bordo nijansi, koje odiše sofisticiranošću i poslovnom elegancijom. Strukirani sako klasičnog kroja, sa naglašenim reverima i diskretnim džepovima, uparila je sa pantalonama ravnih, blago širih nogavica. Ispod sakoa nosi svetloružičastu košulju koja unosi nežan kontrast i dodatno osvežava kombinaciju. Stajling je zaokružila salonkama u odgovarajućoj bordo nijansi, dok je dugu, raspuštenu kosu stilizovala u blage talase, za efekat nenametljive elegancije.