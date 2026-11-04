"НЕ ИГНОРИШИТЕ ПРОМЕНЕ НА СВОМ ТЕЛУ": Славној манекенки дијагностикован рак дојке

Поруку је наменила и онима који већ неко време одлажу преглед.
Холандска манекенка Лара Стоун (42) саопштила је да јој је дијагностикован рак дојке и да је на лечењу. Вест је објавила на Инстаграму 31. октобра, последњег дана Месеца борбе против рака дојке.
- Пошто је још увек званично Месец борбе против рака дојке, желела сам да поделим са вама да ми је недавно дијагностикован рак дојке и да сам тренутно на лечењу. Ово је, наравно, био велики шок за мене, али сам неизмерно захвална што је болест откривена у раној фази – написала је Стоун.
„Ако ова објава подстакне макар једну особу, вредело је“
На Инстаграму Лара Стоун углавном дели фотографије са снимања и из модних кампања. Овога пута разлог због којег је направила изузетак објаснила је у наставку исте поруке. имгинн.цом
- Не делим често детаље свог приватног живота на друштвеним мрежама, али ако ова објава подстакне макар једну особу да прегледа своје дојке или закаже преглед који већ неко време одлаже, вредело је да је поделим - додала је.
Објаву је завршила речима: „Молим вас, не игноришите промене на свом телу.“
На париској писти пробила се ревијом Живаншија
Лара Стоун одрасла је у Холандији, а у модном свету прославила се након што је 2006. у Паризу изашла на писту на ревији високе моде куће Живанши. Размак између предњих зуба постао је њен заштитни знак, а међу брендовима за које је касније снимала кампање били су Калвин Клајн, Прада и Лореал Париз.
(Курир)
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