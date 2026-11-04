Oglas
Oglas
· · Коментари: 0

"НЕ ИГНОРИШИТЕ ПРОМЕНЕ НА СВОМ ТЕЛУ": Славној манекенки дијагностикован рак дојке

Поруку је наменила и онима који већ неко време одлажу преглед.

1793787800_profimedia-0736276476.jpg
Фото: Емма МцИнтyре / Геттy имагес / Профимедиа
Oglas

Холандска манекенка Лара Стоун (42) саопштила је да јој је дијагностикован рак дојке и да је на лечењу. Вест је објавила на Инстаграму 31. октобра, последњег дана Месеца борбе против рака дојке. 

- Пошто је још увек званично Месец борбе против рака дојке, желела сам да поделим са вама да ми је недавно дијагностикован рак дојке и да сам тренутно на лечењу. Ово је, наравно, био велики шок за мене, али сам неизмерно захвална што је болест откривена у раној фази – написала је Стоун.

„Ако ова објава подстакне макар једну особу, вредело је“

На Инстаграму Лара Стоун углавном дели фотографије са снимања и из модних кампања. Овога пута разлог због којег је направила изузетак објаснила је у наставку исте поруке. имгинн.цом

- Не делим често детаље свог приватног живота на друштвеним мрежама, али ако ова објава подстакне макар једну особу да прегледа своје дојке или закаже преглед који већ неко време одлаже, вредело је да је поделим - додала је.

Објаву је завршила речима: „Молим вас, не игноришите промене на свом телу.“

На париској писти пробила се ревијом Живаншија

Лара Стоун одрасла је у Холандији, а у модном свету прославила се након што је 2006. у Паризу изашла на писту на ревији високе моде куће Живанши. Размак између предњих зуба постао је њен заштитни знак, а међу брендовима за које је касније снимала кампање били су Калвин Клајн, Прада и Лореал Париз. 

(Курир)

БОНУС ВИДЕО:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Пошаљи коментар
Не свиђа ми се 0
Пошаљи коментар
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas