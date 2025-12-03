"BAKIN MANIKIR" KAO NAJVEĆI TREND ZIME: Ponovo je hit i žene ga već obožavaju

Inspirisani elegantnim manikirima naših baka, šifon nokti se vraćaju na velika vrata i trenutno daju rukama uredan i prefinjen izgled.

Kad je reč o zimskom manikiru, obično dominiraju tamne nijanse poput rum raisin ili toffee tonova. Ali, ko uopšte kaže da moramo da biramo samo takve boje tokom hladne sezone? Posebno u užurbanom periodu pred praznike, želimo manikir koji je jednostavan, "čist", pristaje uz svaki autfit i izgleda elegantno. Upravo to pružaju šifon nokti, koji se trenutno smatraju najlepšom manikirom za svaki dan.

Šifon nokti kao bakini

Ovaj izgled zapravo nije potpuno nov, već ga poznajemo od naših baka. Iza nostalgičnog trenda kriju se nežne pastelne nijanse laka, poput mlečnobele, suptilno roze ili svetlo bež. Ipak, ključ nije sama boja, već završni sloj: blag, biserni sjaj koji podseća na klasični bakin lak, samo u modernijoj verziji.

Najbolje od svega je što su šifon nokti savršen "clean girl" manikir za svaki dan. Za razliku od klasičnog frenča, sedefasti završni sjaj daje suptilan glamur koji rukama odmah pruža negovan i sofisticiran izgled. Blagi odsjaj podseća na skupu salonsku manikir tehniku, a možete ga vrlo lako postići i kod kuće.

Bez obzira na to da li imate kratke ili duge nokte, ovaj stil uvek izgleda dobro. Važno je samo da zanoktice budu uredne i da su konture nokta čiste, kako bi prozirni lak došao do izražaja. Najlepše deluju beli, roze ili krem tonovi sa blagim, sjajnim finišom koji propušta malo prirodne boje nokta, tako izgled ostaje moderan, a ne starinski.

(Blic Žena)