Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"BAKIN MANIKIR" KAO NAJVEĆI TREND ZIME: Ponovo je hit i žene ga već obožavaju

Inspirisani elegantnim manikirima naših baka, šifon nokti se vraćaju na velika vrata i trenutno daju rukama uredan i prefinjen izgled.

1764762050_shutterstock_2574340487.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Kad je reč o zimskom manikiru, obično dominiraju tamne nijanse poput rum raisin ili toffee tonova. Ali, ko uopšte kaže da moramo da biramo samo takve boje tokom hladne sezone? Posebno u užurbanom periodu pred praznike, želimo manikir koji je jednostavan, "čist", pristaje uz svaki autfit i izgleda elegantno. Upravo to pružaju šifon nokti, koji se trenutno smatraju najlepšom manikirom za svaki dan.

Šifon nokti kao bakini

Ovaj izgled zapravo nije potpuno nov, već ga poznajemo od naših baka. Iza nostalgičnog trenda kriju se nežne pastelne nijanse laka, poput mlečnobele, suptilno roze ili svetlo bež. Ipak, ključ nije sama boja, već završni sloj: blag, biserni sjaj koji podseća na klasični bakin lak, samo u modernijoj verziji.

Najbolje od svega je što su šifon nokti savršen "clean girl" manikir za svaki dan. Za razliku od klasičnog frenča, sedefasti završni sjaj daje suptilan glamur koji rukama odmah pruža negovan i sofisticiran izgled. Blagi odsjaj podseća na skupu salonsku manikir tehniku, a možete ga vrlo lako postići i kod kuće.

Bez obzira na to da li imate kratke ili duge nokte, ovaj stil uvek izgleda dobro. Važno je samo da zanoktice budu uredne i da su konture nokta čiste, kako bi prozirni lak došao do izražaja. Najlepše deluju beli, roze ili krem tonovi sa blagim, sjajnim finišom koji propušta malo prirodne boje nokta, tako izgled ostaje moderan, a ne starinski.

(Blic Žena)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas