Eminem postao deda: Čuveni reper dobio drugo unuče

Reper Eminem je postao deta po drugi put.

Reperova usvojena ćerka, Alajna Skot, dobila je svoje prvo dete sa suprugom Metom Molerom. Lepe vesti je objavila na Instagramu otkrivši da su ćerki dali ime Skoti Mari Moler.

NJena pokojna biološka majka bila je Don Skot, koja se borila sa zavisnošću, a preminula je 2016. godine. Kako je Donina sestra bliznakinja bila Eminemova bivša supruga, Kim Skot, reper je legalno usvojio Hejli i Stivi Lejn Skot 2000-ih i odgajio ih kao svoje.

Podsetimo, Eminem je početkom prošle godine dobio prvo unuče, a vest je tada objavila njegova biološka ćerka Hejli Džejd Skot na Instagramu.