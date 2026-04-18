Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

Eminem postao deda: Čuveni reper dobio drugo unuče

Reper Eminem je postao deta po drugi put.

1776500387_profimedia-0735545374.jpg
Foto: profimedia/ Theo Wargo
Oglas

Reperova usvojena ćerka, Alajna Skot, dobila je svoje prvo dete sa suprugom Metom Molerom. Lepe vesti je objavila na Instagramu otkrivši da su ćerki dali ime Skoti Mari Moler. 

NJena pokojna biološka majka bila je Don Skot, koja se borila sa zavisnošću, a preminula je 2016. godine. Kako je Donina sestra bliznakinja bila Eminemova bivša supruga, Kim Skot, reper je legalno usvojio Hejli i Stivi Lejn Skot 2000-ih i odgajio ih kao svoje.

Podsetimo, Eminem je početkom prošle godine dobio prvo unuče, a vest je tada objavila njegova biološka ćerka Hejli Džejd Skot na Instagramu.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas