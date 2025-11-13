"NE BIH MOGLA DA BUDEM SA GLUMCEM": Ceca priznala da bi bila ljuborna da joj se partner bavi ovim poslom, a kada se ona pojavila u filmu Arkan ga je zabranio zbog "neprimerenih" scena

Ceca je nedavno priznala da bi bila ljubomorna da je sa glumcem, a interesantno je da je i pokojni Arkan navodno ljubomorisao zbog njene uloge u filmu "Nečista krv".

Svetlana Ceca Ražnatović poznata je po decenijama dugoj karijeri i vanvremenskim hitovima, no mnogi ne znaju da se svojevremeno okušala i na velikom platnu iako film nikada nije prikazan, a na Jutjubu su dostupni samo isečci.

Interesantno je da se pevačica nedavno u svojoj emisiji na Blic televiziji dotakla odnosa sa partnerima, i istakla da nikada ne bi mogla da bude sa nekim ko se bavi glumom iako je i sama imala iskorak u taj svet.

- Ja sam iskrena, uvek sam razmišljala kako žene od glumaca mogu da podnesu slobodne scene sa njihovim koleginicama. Iako sam ja u javnom poslu, mislim da ne bih mogla da se nosim sa tim. I kod nas ima slobodnih scena u filmovima. Nikada ne bih mogla da se zabavljam sa glumcem jer bih bila jako ljubomorna zbog slobodnih scena - rekla je Ceca.

Na konstataciju Goge Sekulić koja je bila gošća u njenoj emisiji da bi ona napala njegove koleginice, Ceca se nadovezala:

- Ti da pipkaš mog muža, vidim ja kako ga ti gledaš - zamislila je Ceca situaciju i nasmejala sve.

Ceca u filmu koji je Arkan zabranio

Interesantno je da je poznata pevačica na početku karijere imala i zapaženu ulogu Koštane u filmu "Nečista krv", o čemu je svojevremeno govorio estradni menadžer Vlada Perović gostujući u emisiji "Goli život" na Happy televiziji.

- Ja sam bio jedan od producenata filma 'Nečista krv' gde su igrali Ceca i Šerbedžija. Ja sam zastupao Cecu i predlagao sam reditelju Stojanu Stojčiću da Ceca zaigra Koštanu. Ali, Šerbedžija na početku nije hteo ni da čuje da igra sa Cecom. Šta sam sve radio da ga odobrovoljim – podbacivao sam mu ženske, upoznavao sam ga sa društvom, nisam mu naplaćivao račune. Sve sam to radio samo da bi on pristao da igra sa Cecom. Na kraju je pristao - ispričao je Perović.

- Ne znam zašto je to Arkan zabranio. Verovatno zbog lascivnijih scena, ali ona je to umetnički odigrala - zaključio je on.

Inače, publika nikad nije mogla da vidi sve te Cecine scene zbog navodne preterane golotinje. Snimljeni materijal je pre nekoliko godine dopremljen iz Bugarske i traje čak 45 sati, ali nije prikazan.

