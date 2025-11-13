Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"NE BIH MOGLA DA BUDEM SA GLUMCEM": Ceca priznala da bi bila ljuborna da joj se partner bavi ovim poslom, a kada se ona pojavila u filmu Arkan ga je zabranio zbog "neprimerenih" scena

Ceca je nedavno priznala da bi bila ljubomorna da je sa glumcem, a interesantno je da je i pokojni Arkan navodno ljubomorisao zbog njene uloge u filmu "Nečista krv".

1763027637_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Printscreen-TikTok-.balkan.music.official.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Printscreen/ TikTok - .balkan.music.official
Oglas

Svetlana Ceca Ražnatović poznata je po decenijama dugoj karijeri i vanvremenskim hitovima, no mnogi ne znaju da se svojevremeno okušala i na velikom platnu iako film nikada nije prikazan, a na Jutjubu su dostupni samo isečci. 

Interesantno je da se pevačica nedavno u svojoj emisiji na Blic televiziji dotakla odnosa sa partnerima, i istakla da nikada ne bi mogla da bude sa nekim ko se bavi glumom iako je i sama imala iskorak u taj svet. 

- Ja sam iskrena, uvek sam razmišljala kako žene od glumaca mogu da podnesu slobodne scene sa njihovim koleginicama. Iako sam ja u javnom poslu, mislim da ne bih mogla da se nosim sa tim. I kod nas ima slobodnih scena u filmovima. Nikada ne bih mogla da se zabavljam sa glumcem jer bih bila jako ljubomorna zbog slobodnih scena - rekla je Ceca.

Na konstataciju Goge Sekulić koja je bila gošća u njenoj emisiji da bi ona napala njegove koleginice, Ceca se nadovezala:

- Ti da pipkaš mog muža, vidim ja kako ga ti gledaš - zamislila je Ceca situaciju i nasmejala sve.

Ceca u filmu koji je Arkan zabranio

Interesantno je da je poznata pevačica na početku karijere imala i zapaženu ulogu Koštane u filmu "Nečista krv", o čemu je svojevremeno govorio estradni menadžer Vlada Perović gostujući u emisiji "Goli život" na Happy televiziji.

- Ja sam bio jedan od producenata filma 'Nečista krv' gde su igrali Ceca i Šerbedžija. Ja sam zastupao Cecu i predlagao sam reditelju Stojanu Stojčiću da Ceca zaigra Koštanu. Ali, Šerbedžija na početku nije hteo ni da čuje da igra sa Cecom. Šta sam sve radio da ga odobrovoljim – podbacivao sam mu ženske, upoznavao sam ga sa društvom, nisam mu naplaćivao račune. Sve sam to radio samo da bi on pristao da igra sa Cecom. Na kraju je pristao - ispričao je Perović.

 

@.balkan.music.official #ceca #necistakrv #kostana #cecaraznatovic #velickovic #vranje #film #tiktoksrbija #ekluzivno #excluziva ♬ Originalton - ★ ᴮᵃˡᵏᵃⁿ ᴹᵘˢⁱᶜ ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ ★

- Ne znam zašto je to Arkan zabranio. Verovatno zbog lascivnijih scena, ali ona je to umetnički odigrala - zaključio je on. 

Inače, publika nikad nije mogla da vidi sve te Cecine scene zbog navodne preterane golotinje. Snimljeni materijal je pre nekoliko godine dopremljen iz Bugarske i traje čak 45 sati, ali nije prikazan.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas