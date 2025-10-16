PEĐA JOVANOVIĆ O GREŠCI LEKARA: "Prilikom operacije mi je oštećena glasna žica"

Peđa Jovanović nema prirodno promukao glas po kome je postao prepoznatljiv već je reč o grešci lekara koja je nastala prilikom operacije glasnih žica

Pevač Peđa Jovanović otvoreno govori kako je pre deceniju i po imao hiruršku intervenciju koja mu je, ispostaviće se, obeležila dalji tok karijere.

Peđa Jovanović govorio je o tome da je pre 15 godina imao operaciju glasne žice, a sada je po prvi put izneo detalje o tome kako je ova intervencija promenila njegov glas.

- Pre nekih 15ak godina sam operisao glasnu žicu, pojavila se neka cista, niko nije znao da objasni kako ni što i bila je malo veća. Prilikom operacije mi je oštećena glasna žica i zato sada imam tu neku fabrički promuklu boju, koja je u stvari komercijalna, sreća u nesreći - rekao je Jovanović.

Pevač je dodao i da prognoze stručnjaka nisu bile optimistične i da mu tada niko nije predviđao pevačku karijeru.

- Pričali su mi da ja teško mogu da budem pevač sa tim defektom. To mi je bila neka kočnica u glavi da li će to uopšte funkcionisati i kako. Ta prepreka je prevaziđena i funkcioniše - otkrio je Jovanović gostujući na AdriaTV.

(Blic)