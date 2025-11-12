URAN JE U BLIZANCIMA POSLE 84 GODINE: Biće tu do 2033. i donosi neočekivano

Uran započinje svoje putovanje kroz Blizance, vazdušni znak povezan sa informacijama, komunikacijom, tehnologijom, neuronskim mrežam, učenjem i putovanjima.

Astrolog Marina Skadi ističe da se u Blizancima planeta višeg intelekta se oseća prijatno, ali stvara uslove koji preokreću znanje i principe komunikacije, razbijajući dogme i otvarajući nove puteve. Ovaj tranzit simbolizuje bitku ideja i trajaće do 22. maja 2033. Mnogo zanimljivih stvari će se desiti tokom ovog perioda, ciklus Urana je 84 godine.

Prethodni tranzita Urana kroz Bika

Prethodnih sedam godina tranzita Urana kroz Bika (znak njegovog pada) obeležilo je obnavljanje u materijalnoj sferi života. Ove izazovne godine obeležili su inercija, strah od inovacija i fiksacija na zemaljske vrednosti, što je rezultiralo globalnom obnovom sveta kroz destruktivne i bolne procese.

U Biku, Uran se susretao sa energijom stabilnosti, koja se opire promenama. Planeta će se nakratko vratiti u Bika u retrogradnoj fazi, ostajući ovde od 8. novembra 2025. do 26. aprila 2026. godine.

Retrogradni Uran, povratak iz Blizanaca u Bika

To je poput flešbeka u prošlost koji će zahtevati usavršavanje i preispitivanje gde su promene već biti pokrenute do 8. novembra 2025. godine.

U starogrčkoj mitologiji, Uran je personifikacija neba, prvobitni bog i suprug Geje (Zemlje). On simbolizuje sve što je nepoznato, nevidljivo i nepredvidivo. Kada je Kronos (Saturn, čuvar vremena) svrgnuo svog oca, kastrirajući ga srpom, pojavio se koncept „vremena“ i počela je era reda. Ali duh Urana - duh apsolutne slobode - uvek se vraća. On vodi kroz haos do evolucije. NJegov jezik je intuicija, iznenadno razumevanje, bljesak istine.

Nelagodnost se oseća jer je um već spreman za promenu, pošto je Uran ušao u Blizance prvi put posle 84 godine od 7. jula do 8. novembra, ali telo i materija, koje simbolizuje Bik, i dalje pružaju otpor, jer će se Uran vraćati ovde nekoliko meseci tokom svoje retrogradne petlje od 8. novembra do 26. aprila 2026. godine.

Uranov novi tranzit kroz Blizance

Donosi nove ekonomske i tehnološke realnosti. Trošenje postaje spontano, ali ljudi su spremniji da ulažu u znanje, putovanja i veze nego u stabilnu imovinu. Ovo je povoljan period za one koji se brzo prilagođavaju.

Uran u Blizancima pokreće ključne procese za ekonomiju, tehnologiju i neuronske mreže na duži rok. Za mnoge, ovo bi mogao biti nagoveštaj nove niše, promene karijere ili neočekivane ponude. Međutim, za sada je najbolje izbegavati drastične akcije i umesto toga setiti se uvida: oni će činiti osnovu strategije već 2026. godine.

Promena energije na svakih 7 godina

Svakih sedam godina, Uran se pojavljuje u drugom horoskopskom znaku, a ljudi na Zemlji doživljavaju promene energije. Još jednom, moramo naučiti da radimo sa njima, da se prilagođavamo, menjamo i obnovljamo.

Za nas je ovo izlazak iz naše zone udobnosti, kada Uran i druge više planete ( Pluton - od novembra 2024 , Neptun - od 30. marta 2025 ) ulaze u potpuno drugačije energetske tokove prostora, koji direktno utiču na sve zemaljske procese i uzrok su svih globalnih promena.

Uran oslobađa Duh, mentalnu snagu i fokusira se na duhovne vrednosti, kolektivne procese, prijateljstvo i jedinstvo sa istomišljenicima. Međutim, mora postojati svest u primeni i sprovođenju svega neobičnog, izvanrednog i novog.

Misija planete Uran je kretanje, dinamizam, eksperimentisanje, učenje novih stvari, napredak i pomaganje ljudima da ostvare svoje snove. Uran se menja i obnavlja, bez obzira na želje. A oni koji nisu spremni da se promene najviše pate. Uranava energija može udariti našu psihu snagom groma.

Svaki tranzit Urana je „buđenje“ znaka

On uništava staro, otvara vrata budućnosti, budi svest – i to čini na takav način da je nemoguće vratiti se nazad.

Svako od nas ima Uran u određenoj astrološkoj kući u svojoj natalnoj karti. Planeta pokazuje gde ste drugačiji, strani sistemu, ali i gde ste nosilac novog.

NJegova energija ne teče linearno, već iznenadno: uvidi, prodori, prekretnice. Uran ne voli navike. U jednoj od kuća ličnog horoskopa, individualne astrološke prognoze, uništava staro da bi napravio mesta za neočekivano.

