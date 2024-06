VENČANJE ANE I PREDRAGA RAJKOVIĆA: Organizovali svadbu iz snova za 15 dana, a jedan stari srpski običaj je mlada pogrešno shvatila (FOTO)

Predrag i Ana Rajković su uspeli da organizuju prelepo venčanje za samo dve nedelje

Predrag i Ana Rajković venčali su se u jednom zemunskom restoranu. Cela svadba je ostala upamćena po tome što su mladenci sve organizovali u najkraćem mogućem roku. Nakon venčanja su poručili ostalim ljudima koji planiraju da stanu na "ludi kamen" da odvoje bar dva meseca za pripremu i organizaciju.

- Bilo je nervoze naravno jer smo za celokupnu organizaciju imali samo dve nedelje, a to svakako nije dovoljno vremena - iskren je Predrag.

- Dobro je da nam se ukusi poklapaju pa smo zajedničkim snagama sve uspeli. Ipak, svim mladencima bih savetovao da za pripremu svadbe ostave bar dva meseca i da na miru urade sve što treba. Mi smo sve stigli pošto smo se odlučili za intimno venčanje u krugu porodice i najbližih prijatelja. Bilo je tačno četrdeset gostiju - rekao je golman za "Gloriju".

Što se tiče venčanice, Ana ju je odabrala za jedan dan, a Rajković ju je video tek na dan venčanja.

- Ja sam pomalo lenja za isprobavanje, a oduvek sam znala da želim “princess” venčanicu i taj model sam i tražila - otkriva Ana.

- Za dan sam našla odgovarajuću. Oko izbora haljine pomogao mi je kum, jer se on bavi modelingom i razume se u modu. Predrag me je u njoj video tek na dan venčanja. I njemu se dopala. On je imao ideju o odelu koje želi da obuče, ali je bilo veoma teško izvesti to što je zamislio s obzirom na to da je samo dva dana bio u Beogradu. Uspeli smo na kraju da napravimo savršenu i orginalnu kombinaciju za njega, koja se svima izuzetno svidela - rekla je Ana za pomenuti magazin.

Jedna situacija je obeležila ceo događaj. Reč je o jednom starom srpskom običaju koji je prema Predragovim rečima Ana previše bukvalno shvatila.

- Najsmešniji trenutak bio je kada je Ani drugarica ispričala da treba što jače da me nagazi kako, po verovanju, ne bih nikada “pobegao” od nje, što je moja supruga bukvalno shvatila pa me je umalo povredila skačući mi po nozi. Svi su to snimali i šalili se potom na njen račun.

Za prvi ples su odabrali pesmu "Dani i godine" od Nine Badrić, koja ih podseća na njihovu ljubav i koju su često slušali kada su počeli da se zabavljaju.

Predragov kum je bio igrač Partizana Saša Zđelar koji mu je prijatelj još od mlađih reprezentativnih selekcija, a bili su cimeri i kada su osvojili Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu 2015. godine, kada su igrali za reprezentaciju do 20 godina.

