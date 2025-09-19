Oglas
4 GODINE OD SMRTI MARINE TUCAKOVIĆ: Iza sebe ostavila neizbrisiv trag - sa njom počivaju i njeni sinovi, a na njihovom grobu se nalazi važan simbol

Godišnjica smrti najpoznatijeg tekstopisca domaćih prostora

1758273285_1726738032_Foto-Ataiamges.rs-M.M.-Marina.jpg
Foto: Ataimages.rs/ M.M.
Marina Tucaković preminula je pre četiri godine i iza sebe ostavila neutešnu porodicu, prijatelje, ali i svet estrade.

Najpoznatiji srpski tekstopisac poslednje dane provela je u KBC Dragiša Mišović, gde je prebačena pošto joj je 14. septembra 2021, pozlilo, kad je stavljena na respirator, a bila je pozitivna na korona virus.

Početkom 2018. godine joj je dijagnostikovan maligni tumor dojke, nakon čega je ubrzo i operisana. Marina je preminula posle duge i teške bolesti pre četiri godine, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu, odmah pored sina Miloša Miše Radulovića, koji ju je prerano napustio, u 24. godini. A 15 meseci kasnije pored majke i brata sahranjen je i Milan Radulović Laća, koji je preminuo u Izraelu u 36. godini.

Na njihovom grobu nalazi se ikona Bogorodice sa detetom, koja prikazuje najvažniju vrednost hrišćanstva – ljubav majke i deteta, a pretpostavlja se da je upravo Marina donela ovu ikonu na grob svog sina onda kada je bez njega ostala.

Pokojna Marina nije krila svoje emotivne lomove, kroz svoje stihove je slutila nesreću, a ona je prvo došla po starijeg sina Miloša. Sve su učinili da ga izvuku iz kandži narkotika, verovali su da mogu, ali onda se desilo najgore. Isto je bio decembar. Prvi. Marina je ušla u sobu i videla ono čega se uvek bojala.

- Prsti su mu već bili modri, ne znam šta se dogodilo. Ne znam da ima nešto gore nego kad zateknete svoje dete kako nepomično leži krevetu - ispričala je kasnije i priznala da nije htela da vidi rezultat obdukcije. Rak je i odneo sa ovog sveta, a Laća, umetnička duša, nije mogao da prihvati smrt majke, pa joj se pridružio 15 meseci kasnije. I ponovo decembar.

(Pink.rs)

