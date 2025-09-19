Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NA JUGOSLOVENSKU SCENU DONEO JE NEŠTO ŠTO NIKO NIJE IMAO: Bio je više od pevača, MAJSTOR MUZIČKOG SPEKTAKLA koji umeo je da „priča“ pesmu

Zauvek će ostati upamćen kao čovek koji je na jugoslovensku scenu doneo nešto što niko pre njega nije imao – osmeh, šarm i smelost da pokaže da je muzika mnogo više od pevanja.

1758286488_52271_dorde-marjanovic-1_f.jpg
Foto: Milena Anđela, reprint TV Novosti
Oglas

U istoriji naše muzike postoje imena koja se izgovaraju sa poštovanjem, kao simboli jednog vremena. Jedno od njih je svakako Đorđe Marjanović – pevač, šoumen, "čovek sa sakoom", koji je na jugoslovensku scenu doneo nešto što do tada nije postojalo: pravi scenski spektakl.

Rođen 1931. godine u Kučevu, Marjanović je odrastao u vreme kada je muzička scena tek uzimala zamah. Svoju karijeru započeo je pedesetih godina, u vreme kada su estrada i radio bili glavni prozori u svet umetnosti. Već prvi nastupi na festivalima doneli su mu epitet inovatora.

 

Nije bio samo pevač – bio je interpretator koji je umeo da „priča“ pesmu

 Dok su drugi stajali mirno za mikrofonom, Đorđe je trčao po sceni, skidao i bacao sako, razgovarao sa publikom. NJegov nastup nije bio koncert – bio je događaj.

Upravo to je ono što je privuklo generacije mladih, koje su u njemu videle svežinu i slobodu. Hitovi koji su obeležili epohu „Milord“, „Devojko mala“, „Beograde“, „Jedan dan života“ i danas žive.

NJegov glas bio je pun emocije, a izvođenje uvek autentično. Za mnoge ljubitelje muzike, Marjanović je bio i ostao prva prava pop zvezda Jugoslavije.

Popularnost van granica

Zanimljivo je da je Marjanović bio izuzetno popularan i u Sovjetskom Savezu, gde je nastupao kao jedan od najvećih gostiju. NJegovi koncerti u Moskvi i Leningradu bili su rasprodati, a publika ga je dočekivala kao pravog heroja.

U zemlji u kojoj je estrada bila strogo kontrolisana, on je bio dah slobode i šarma sa Balkana.

Simbolički, sako je postao njegov zaštitni znak. Sa njim je izlazio na scenu, pozdravljao publiku i pravio svojevrsni ritual koji je ostao u sećanju generacijama.

Zaveštanje legende Đorđe Marjanović preminuo je 2021. godine u 90. godini života, ali njegova muzika nije prestala da živi. Naprotiv, svaka nova generacija koja čuje "Nikad nije kasno" ili  „Devojko mala“ shvati da muzika može da bude i igra, i radost, i priča o životu.

Zauvek će ostati upamćen kao čovek koji je na jugoslovensku scenu doneo nešto što niko pre njega nije imao – osmeh, šarm i smelost da pokaže da je muzika mnogo više od pevanja.

 

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas