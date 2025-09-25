DA LI STE ROĐENI U POGREŠNO VREME? Svaki horoskopski znak ima svoju eru

Svaki vek, pa i svaka decenija, ima svoju atmosferu i svoje vrednosti. Kojoj generaciji ste bliži? Koja era odgovara vašem horoskopskom znaku?

Da li često mislite da ste zapravo rođeni u pogrešnom dobu? Možda se možete zamisliti na carskom balu? Ili biste želeli da živite u eri rađanja naučnog i tehnološkog napretka – u isto vreme kada i veliki umovi čovečanstva?

Astrolozi kažu da je svaki znak blizak svojoj eri. Ovde bi oni predložili da odu.

Ovan

Ovnovi, ti impulsivni buntovnici, bili bi kod kuće šezdesetih godina prošlog veka, eri hipija i rokera, idealizma i otuđenja. Ovo savršeno dočarava suštinu karaktera Ovna: stalno izazivanje običnog, ali uvek ostaje na vrhu.

Bik

Bikovi su tvrdoglavi i ponekad beskompromisni - zato žive u pravom dobu. Danas je dan da se borite za ono za šta verujete da je ispravno i da ostanete mirni u svetu koji se menja svake sekunde.

Blizanci

Blizanci su deca informatičkog doba. Vole komunikaciju, teže sklapanju novih poznanstava, jačaju veze sa ljudima. Oni su odlični govornici i takođe vole da pričaju. Generalno, 1990-te, vreme procvata kompjutera, bile su njihov element.

Rak

Rakovi se savršeno uklapaju u eru romantizma ranog 19. veka. Poezija koja veliča prirodu, emocije, nepoznato, veoma je u skladu sa unutrašnjim svetom Rakova, kojima je duhovna povezanost sa drugima na prvom mestu.

Lav

Lavovi predstavljaju turbulentne evropske 1920, vreme kada su svi želeli da budu u centru pažnje. Bilo je to zlatno doba – sa svešću o sopstvenoj vrednosti, o sopstvenoj seksualnosti. Da, era je završena Velikom depresijom, ali Lavovi nisu spremni da razmišljaju o tome.

Devica

Devičino srce je dato dobu prosvetljenja, vremenu koje teži da pronađe odgovore na večna pitanja. Želja za većim istinama o sebi, za poznavanjem univerzuma, za novim tehnološkim napretkom - to je cela suština kako pažljive Device razmišljaju u svakodnevnom životu.

Vaga

Vaga bi se osećala prijatno 50-ih godina 20. veka, neposredno posle rata. Bilo je to doba odluka i mira, doba čuda diplomatije koje je trebalo učiniti da bi se sprečio novi rat. Tu bi dobro došli predstavnici ovog znaka – svojom ravnotežom i sposobnošću da promišljaju svaki korak.

Škorpija

Škorpije su bile najistaknutije 70-ih godina 19. veka - u zoru impresionizma. Slike prvih predstavnika ovog žanra bile su baš kao i predstavnici ovog znaka - s jedne strane, mahnite i strastvene, sa preteranim emocijama, as druge - ispunjene dubinom, koju su umetnici pokušavali da razumeju i prenesu.

Strelac

Evo nekoga ko bi dobro prošao da živi u eri realizma - to je otprilike 70-ih 19. veka. Realizam je tada pokazao ljudima novu stranu poznatih stvari, podstakao njihovu radoznalost, želju da pronađu iskrene i iskrene odgovore na svako pitanje. Uopšte, radoznali i pedantni Strelci bi se tamo osećali prijatno.

Jarac

Jarčevi su rođeni oko vek i po kasnije - njihovo idealno vreme bilo je viktorijansko doba i sredina 50-ih godina 19. veka. To je zato što Jarci veoma ozbiljno shvataju tradiciju. Oni bi voleli da žive u svetu gde je status bitan, gde se porodica veoma poštuje i gde je hijerarhija važna.

Vodolija

Da li znate ko je bio uključen u naučnu revoluciju početkom 17. veka? Sigurni smo da Vodolije - na kraju krajeva, za njih ne postoji ništa zanimljivije od intelektualnih razgovora. Bila je to naučna revolucija koja je svetu dala teleskop, matematičku analizu i zakone kretanja. Ali učinila je mnogo više – naučila je ljude da gledaju na svet šire. Upravo ovako žive Vodolije.

Ribe

Idealno biste se osećali kao kod kuće tokom renesanse, početkom 16. veka, kada je Leonardo da Vinči živeo i radio. Ovo je bio idealan period za Ribe, koje vole da se izražavaju kroz introspekciju i blisko su povezane sa svetom oko sebe. Sigurni smo da biste postali veliki stvaraoci.

(Sensa)