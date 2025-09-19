"GODINE BOLA, GODINE TUGE": Lepa Brena se oglasila povodom godišnjice smrti Marine Tucaković (FOTO)

Pevačica Lepa Brena podelila je fotografiju uz emotivan opis koji nikog nije ostavio ravnodušnim

Danas je četiri godine od smrti legendarne Marine Tucaković, a tim povodom od jutros njen grob posećuju brojni prijatelji i članovi porodice.

Mnogi poznati nisu bili u mogućnosti da dođu, a među njima je i Lepa Brena koja se umesto odlaska na pomen oglasila na svom Instagram profilu.

Brena je podelila fotografiju sa Marinom uz emotivan opis.

- Godine bola, godine tuge - pisalo je u objavi.

Foto: Printscreen/ Instagram - lepabrenaa

Podsetimo, Marini je početkom 2018. godine dijagnostikovan maligni tumor dojke, nakon čega je ubrzo i operisana. Marina je preminula posle duge i teške bolesti pre četiri godine, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu, odmah pored sina Miloša Miše Radulovića, koji ju je prerano napustio, u 24. godini. A 15 meseci kasnije pored majke i brata sahranjen je i Milan Radulović Laća, koji je preminuo u Izraelu u 36. godini.

