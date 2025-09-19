Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"GODINE BOLA, GODINE TUGE": Lepa Brena se oglasila povodom godišnjice smrti Marine Tucaković (FOTO)

Pevačica Lepa Brena podelila je fotografiju uz emotivan opis koji nikog nije ostavio ravnodušnim

1758285381_Foto-Ataimages.rs-A.A.-M.M.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ M.M.
Oglas

Danas je četiri godine od smrti legendarne Marine Tucaković, a tim povodom od jutros njen grob posećuju brojni prijatelji i članovi porodice.

Mnogi poznati nisu bili u mogućnosti da dođu, a među njima je i Lepa Brena koja se umesto odlaska na pomen oglasila na svom Instagram profilu.

Brena je podelila fotografiju sa Marinom uz emotivan opis.

- Godine bola, godine tuge - pisalo je u objavi.

Foto: Printscreen/ Instagram - lepabrenaa

Podsetimo, Marini je početkom 2018. godine dijagnostikovan maligni tumor dojke, nakon čega je ubrzo i operisana. Marina je preminula posle duge i teške bolesti pre četiri godine, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu, odmah pored sina Miloša Miše Radulovića, koji ju je prerano napustio, u 24. godini. A 15 meseci kasnije pored majke i brata sahranjen je i Milan Radulović Laća, koji je preminuo u Izraelu u 36. godini.

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas