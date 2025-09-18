IMA PETORO DECE SA 23 GODINA MLAĐOM SUPRUGOM: Najstariji sin ima 45, a najmladji 7 godina - svi naslednici nose stara srpska imena

Kako nam je glumac nedavno otkrio njegova penzija je malo veća od 40.000 dinara

Poslednjih godina Slobodana Ćustića publika je mogla da prati u hit seriji "Igra sudbine".

On je godinama u srećnom braku sa 23 godine mlađom suprugom Jelenom, sa kojom ima četvoro dece. NJegova deca imaju stara srpska imena - sinove Vasilija Vida, Tanasija i Ozrena, te ćerku Zariju.

- Imam petoricu sinova i ćerku, princezu. Najmlađi sin ima 3 i po godine, a najstariji 41. Sve može da se postigne kada je čovek dobro organizovan, a kako se moja Jelena i ja sve lepo dogovorimo, onda nam uvek teče med i mleko - rekao je poznati glumac u emisiji "Kec na jedanaest" pre 4 godine.

Jelena se porodila u kući

NJegova supruga Jelena dvoje mlađe dece rodila je kod kuće, o čemu je i sama jednom prilikom govorila.

- Porođaj kod kuće planirala sam još sa Vasilijem, ali nisam imala hrabrosti. Sada mi je krivo što to nisam uradila. Kad sam se porađala sa Zarijom, nimalo se nisam plašila ‒ pričala je Jelena nakon što je prvi put iskusila porođaj u svom domu, dodajući da je bila okružena najmilijima.

- Mali Tanasije je spavao, a stariji Vasilije je želeo da gleda taj veličanstveni čin. Babica Divna, koja je specijalizovana za porođaje kod kuće, bila je oduševljena mojom smirenošću. Kada je pupčana vrpca prestala da pulsira, moj suprug ju je svečano presekao. Sve je proteklo u najboljem redu i čim sam se porodila, beba mi je bila na grudima i posle četiri minuta je počela da sisa - ispričala je Jelena, koja posle porođaja kod kuće nije išla u bolnicu.

- Babica je pogledala bebu i ustanovila da je sve u redu. Mene nije pregledala jer nisam imala nikakvu ranu, pa nije ni bilo potrebe. Dva sata posle porođaja prala sam sudove. Komšinica koja nam je stigla u posetu nije mogla da veruje šta radim. Porodila sam se i život se odmah nastavio - rekla je supruga Slobodan Ćustića svojevremeno.

Kako žive?

Kako nam je glumac nedavno otkrio njegova penzija je malo veća od 40.000 dinara, koliko inače dobijaju glumci, ali i dalje taj iznos nije dovoljan da brine o porodici.

- Radi i moja supruga, koja je psihološki savetnik i ima dosta posla - otkrio nam je.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU