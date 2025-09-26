Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KO MU DADE DOZVOLU? Zabrana za Darka Lazića deluje apsolutno

Pevač Darko Lazić je u četvrtak iza ponoć dođiveo saobraćajnu nesreću u blizini Arene, na auto putu kod Galenike.

1758886125_99c8d6f0d4d7340d16c5ca90c8d4597d882007e8.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Shutterstock
Oglas

Pevač je upravljao automobilom makre "mercedes", pa se zakucao u autobus. 

Prema rezultatima toksikološke analize, koje su preneli domaći mediji, u krvi pevača je pronađeno čak 1,9 promila alkohola – što po zakonu spada u teško pijanstvo, a može predstavljati otežavajuću okolnost ukoliko dođe do postupka pred sudom.

Kada je priveden, Darko je pokušao da objasni situaciju rečima:

- Malo sam popio, ali nisam bio pijan. Narkotike nisam koristio, to su laži.

Ipak, rezultati analiza koje su rađene pokazuju drugačije – sa 1,9 promila alkohola, jasno je da nije reč o “nekoliko čašica”, već o količini koja ozbiljno ugrožava bezbednost u saobraćaju.
Otežavajuća okolnost u ovom slučaju jeste što Lazić nije imao važeću srpsku vozačku dozvolu.

Mediji prenose da mu je dozvola oduzeta ranije, a da je navodno vozio koristeći vozačku iz Češke.

Ipak, prema srpskim zakonima, strana vozačka dozvola ne važi ukoliko je domaća suspendovana ili oduzeta, što znači da je i ovaj aspekt - nezakonit.

Advokat Boško Žurić je za "Kurir" rekao:

-Ukoliko je nekom licu izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom na teritoriji Republike Srbije, ta zabrana važi bez obzira da li to lice u tom trenutku ima vozačku dozvolu naše zemlje ili neke inostrane. Zabrana deluje apsolutno. Kršenje te zabrane za sobom povlači sankciju koja pre svega zavisi da li je ta zabrana bila izrečena presudom krivičnog ili prekršajnog suda. Ukoliko je bila izrečena presudom prekršajnog suda, kršenje te zabrane za sobom povlači sumnju za izvršenje prekršaja za koju je predviđena kazna zatvora do 15 dana ili novčana kazna do 120.000 dinara. Ukoliko je ta zabrana bila izrečena presudom krivičnog suda, kršenje te zabrane za sobom povlači sumnju za izvršenje krivičnog dela za koje je predviđena kazna zatvora do šest meseci ili novčana kazna.

(N portal)

 

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas