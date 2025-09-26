KO MU DADE DOZVOLU? Zabrana za Darka Lazića deluje apsolutno

Pevač Darko Lazić je u četvrtak iza ponoć dođiveo saobraćajnu nesreću u blizini Arene, na auto putu kod Galenike.

Pevač je upravljao automobilom makre "mercedes", pa se zakucao u autobus.

Prema rezultatima toksikološke analize, koje su preneli domaći mediji, u krvi pevača je pronađeno čak 1,9 promila alkohola – što po zakonu spada u teško pijanstvo, a može predstavljati otežavajuću okolnost ukoliko dođe do postupka pred sudom.

Kada je priveden, Darko je pokušao da objasni situaciju rečima:

- Malo sam popio, ali nisam bio pijan. Narkotike nisam koristio, to su laži.

Ipak, rezultati analiza koje su rađene pokazuju drugačije – sa 1,9 promila alkohola, jasno je da nije reč o “nekoliko čašica”, već o količini koja ozbiljno ugrožava bezbednost u saobraćaju.

Otežavajuća okolnost u ovom slučaju jeste što Lazić nije imao važeću srpsku vozačku dozvolu.

Mediji prenose da mu je dozvola oduzeta ranije, a da je navodno vozio koristeći vozačku iz Češke.

Ipak, prema srpskim zakonima, strana vozačka dozvola ne važi ukoliko je domaća suspendovana ili oduzeta, što znači da je i ovaj aspekt - nezakonit.

Advokat Boško Žurić je za "Kurir" rekao:

-Ukoliko je nekom licu izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom na teritoriji Republike Srbije, ta zabrana važi bez obzira da li to lice u tom trenutku ima vozačku dozvolu naše zemlje ili neke inostrane. Zabrana deluje apsolutno. Kršenje te zabrane za sobom povlači sankciju koja pre svega zavisi da li je ta zabrana bila izrečena presudom krivičnog ili prekršajnog suda. Ukoliko je bila izrečena presudom prekršajnog suda, kršenje te zabrane za sobom povlači sumnju za izvršenje prekršaja za koju je predviđena kazna zatvora do 15 dana ili novčana kazna do 120.000 dinara. Ukoliko je ta zabrana bila izrečena presudom krivičnog suda, kršenje te zabrane za sobom povlači sumnju za izvršenje krivičnog dela za koje je predviđena kazna zatvora do šest meseci ili novčana kazna.

(N portal)

