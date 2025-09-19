LJUBAVNA PRIČA MARINE I FUTE: "U jednom danu upoznaš osobu koja ti promeni život..."

Marina Tucaković preminula je na današnji dan pre četiri godine. Bajkovita ljubavna priča sa tužnim krajem, to je bio brak između Marine i Fute koji su imali jedno drugo i mnogo nesrećnih životnih momenata.

"U jednom danu se rodiš. U jednom umreš. U jednom se zaljubiš. U jednom danu upoznaš osobu koja ti promeni život. U jednom danu se sve dogodi," napisala je Marina Tucaković baš pred smrt.

Marina nikad nije pričala da je imala drugih ljubavi sem Aleksandra Radulovića Fute sa kojim je bila nekoliko decenija u braku i sa kojim je dobila dva sina: Milana Radulovića Laću i Miloša Radulovića.

"Mi smo se upoznali negde polovinom 1982. godine, pa smo se družili neko vreme, ja sam tad bio uslužni gitarista grupe Zana. Žika i Radovan su nas upoznali. Ja sam došao da zamenim gitaristu koji u to vreme bio na odsluženju vojnog roka. I to je trajalo godinu dana, baš u vreme kad se pojavio album "Dodirni mi kolena" grupe Zana, koji je, ja mislim, njihov najuspešniji album u celoj karijeri. Tako da to neko vreme smo se družili, pa smo se posle malo drugačije družili, onda smo se i uzeli na kraju, i krenula je ta neka druga zajednička priča, da je ona i dalje radila taj svoj neki posao sa tekstovima.

Ja se u to nisam ni mešao, a ja sam uglavnom svirao. Ja sam svirao i rock'n'roll i neke druge stvari koji su vezani za to, tako da onda nismo baš puno vremena provodili kući zajedno. Onda jednog trenutka ona kaže:

"Što ti ne bi mogao da recimo komponuješ te neke pesme, kada vidiš šta mi donose ovi oni"," ispričao je Futa u jednom od intervjua posle smrti svoje supruge.

Par je zajedno prošao kroz lepe i tragičen događaje u životu. Svi su Marinu i Futu doživaljvali kao jedno, a njihov brak je bio spominjan kao jedan od najuspešnijih.

