Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAJVEĆA TUGA NATAŠE BEKVALAC: Pevačica priznala da joj je najgori trenutak u životu bio kada je Dača doživeo saobraćajku

Nataša Bekvalac je jednom prilikom priznala da je saobraćajna nesreća koju je doživeo Danilo Ikodinović najstrašniji trenutak u njenom životu

1758098927_Foto-Ataimages.rs-D.Dozet.jpg
Foto: Ataimages.rs, D. Dozet
Oglas

Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka i razvoda, a svojevremeno je priznala da je posle svega ponosna na sebe.

Prvi i jedini brak koji je obeležen gala svadbom bio je sa bivšim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem, a tada su važili za najomiljeniji par sa javne scene.

Bekvalčeva je jednom prilikom govorila o sreći, te je priznala da li veruje u lepu budućnost nakon svih emotivnih brodoloma.

"Ja sam srećna žena"

Na pitanje da li postoji pet vezanih godina u kojima je bila srećna pevačica je iskreno odgovorila:

- Pet vezanih godina, a ja ne mogu da nađem pet vezanih dana. (smeh). Ja sam srećna generalno žena, ali na dnevnom nivou imam faze, sa svojim psihoterapeutom često pričam o tome. Samo ko je otvoren i ko želi da govori o tome, kao što sam ja, sa takvim ljudima mogu da komuniciram - izjavila je Nataša na RTS-u.

"Toliko sam se namučila"

Iako se namučila, Nataša kaže da veruje u lepu budućnost.

- Kako da ne. Ja sam se toliko namučila, ako meni bude gore od ovog ja ne znam šta ću da radim. Potražite me u Lazi (smeh). Kada vidim šta me čeka sa Katjom, nemam ja vremena za "anksiozno stanje" - rekla je Nataša i navela i šta je za nju bio trenutak najveće tuge.

Najveća tuga

- Danilova saobraćajna nezgoda - rekla je pevačica, podsećajući se teškog perioda kroz koji je njena porodica prošla kada je njen prvi suprug Danilo Ikodinović 2008. godine povređen u saobraćajki.

Dača krenuo njenim stopama

Danilo Ikodinović se treći put razvodi i to nakon 9 godina braka.

Sa uspešnom odbojkašicom Majom Ognjenović bivši vaterpolista je bio 13 godina u ljubavi, a od ovog leta više ne žive zajedno.

Kako navode domaći mediji, bračni par je u miru i tišini odlučio da se raziđe.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas