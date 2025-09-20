PAROVI KOJI STALNO SE SVAĐAJU: Ovo su najgore astro kombinacije

Ovi parovi su naporni i sebi i drugima

Često se nalaze u verbalnim okršajima, bez obzira na to koliko se vole.

Ovan i Rak

Ovan voli akciju, brzinu i dominaciju, dok je Rak osetljiv, emotivan i povučen. Ova dva znaka često ne uspevaju da pronađu zajednički jezik. Dok Ovan srlja napred, Rak traži razumevanje i sigurnost. Ovan ne razume Rakove emotivne faze, a Raku smeta što ga Ovan gura preko njegovih granica.

Blizanci i Škorpija

Blizanci su društveni, pričljivi i radoznali, dok Škorpija traži dubinu, lojalnost i emocionalnu povezanost. Škorpija može brzo da postane ljubomorana zbog potrebe za flertom i slobodom koju imaju Blizanci. Oni teško podnose Škrorpijinu intenzivnu kontrolu i dramatične ispade. NJihova veza često rezultira ljubomornim scenama i sarkastičnim prepirkama.

Lav i Jarac

Lav traži pažnju, priznanje i voli da bude u centru pažnje, dok je Jarac ozbiljan, praktičan i usmeren na ciljeve. Lav u očima Jarca izgleda kao razmaženi egocentrik, dok Jarac Lavu deluje hladno. NJihove razlike u prioritetima i stilovima života često dovode do svađa i kritikovanja.

(N portal)