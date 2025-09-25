POSLEDNJA TAJNA MISTIČNE VLADARKE: Otkrivena luka koja bi mogla da vodi do Kleopatrine grobnice

Mnogi arheolozi smatraju da je Kleopatra, poslednji faraon Egipta i vladarka iz Ptolemejske dinastije umrla i bila sahranjena blizu kraljevskog dvora u Aleksandriji, gde je rođena i gde je vladala. Ipak, jedno istraživanje baca novo svetlo na ovu teoriju i otkriva mogućnost da je njen grob mogao biti smešten na malo poznatijoj lokaciji.

Već godinama Ketlin Martinez, bivša advokatica koja se okrenula arheologiji, pokušava da sastavi Kleopatrinu prošlost kao da je reč o mestu zločina koje treba raskrinkati. NJena potraga je dovela do Tapoziris Magne, zanemarenog hrama udaljenog oko 30 kilometara zapadno od Aleksandrije, u egipatskom primorskom gradu Borg El Arab.

Sada, na nekoliko milja od obale Tapoziris Magne, njen tim je otkrio ono što Martinez smatra ključnim tragom u misteriji staroj 2.000 godina: potopljenu luku u dubinama Mediterana. Ovo otkriće, koje je saopštilo Egipatsko ministarstvo turizma i antikviteta, ukazuje da Tapoziris Magna nije bio samo važan verski centar, već i pomorsko trgovačko središte, mnogo obimnije nego što je iko prethodno pretpostavljao.

"To hram čini zaista važnim", kaže Martinez, dodajući da je "imao sve uslove da bude izabran za mesto gde će Kleopatra biti sahranjena sa Markom Antonijem", rimskim političarem koga je volela i sa kim je bila u političkom savezu, piše Nešnal džiografik.

Tunel smešten oko 12 metara ispod zemlje delimično je bio potopljen i preplavljen vodom. Unutar njega pronađene su keramičke posude i sudovi iz doba Ptolemeja. U kombinaciji sa najnovijim nalazom u moru, Martinez kaže da to ukazuje da je luka bila aktivna u vreme Kleopatre i pre toga, na početku dinastije.

Da bi istražila ovu neočekivanu kombinaciju kopna i mora, u pomoć su došli i morski arheolozi. U okviru operacije naišli su na velike, očigledno ljudskom rukom napravljene podvodne strukture, uključujući visoko polirani pod. Ronioci su otkrili luku, mesto koje nije bilo pristupačno nikome u poslednjih 2.000 godina.

Neobičan život i misteriozna smrt

Rođena 69. godine p.n.e. i postala kraljica sa samo 18 godina. Bila je poslednja vladarka Ptolemejskog perioda, najdugovečnije dinastije u istoriji starog Egipta. Bila je "izuzetna žena" koja je istovremeno izazivala strah kod moćnih ljudi. Rimljani su je klevetali, naročito zbog njene veze sa Julijem Cezarom, opisujući je kao "opasnu, egzotičnu zavodnicu koja je udaljavala ugledne rimske državnike od obaveza prema Republici". Mnogi istoričari i umetnici rado su preuzeli tu sliku i proširili je. Drugi, pak, smatraju da je život Kleopatre lekcija o hrabrom kršenju rodnih uloga tog vremena. Bila je filozof, lekar, hemičar i stručnjak za kozmetologiju.

Nakon ubistva Cezara, Kleopatra je vodila dugogodišnju strastvenu i politički značajnu vezu sa Markom Antonijem. Pojavljivala se na moru u spektakularnim lađama, obučena kao Venera, kako bi impresionirala publiku i prenela političke poruke. NJihov odnos završio 31. p.n.e., kada su se suočili sa rimskim vladarom Oktavijanom. Nakon poraza, Marko Antonije je umro u Egiptu, a Kleopatra je, sebi oduzela život u 39. godini - neki spekulišu koristeći otrov zmije, iako to nikada nije dokazano.

Potraga za Kleopatrinom grobnicom

Plutarh je pisao da su Antonije i Kleopatra sahranjeni zajedno u njenom mauzoleju u Aleksandriji, ali nijedan dokaz o njenoj grobnici nikada nije pronađen. Grad je pogodio snažan zemljotres i cunami 365. godine n.e. i danas je veliki deo istorijske kraljevske četvrti potopljen i nalazi se oko šest metara ispod vode.

U potrazi za grobnicom, Martinezova je takođe uzela u obzir Kleopatrin otpor prema Oktavijanu. Smatra se da je umesto da se preda Rimu, smislila plan da nestane, sakrivši svoje telo zajedno sa Antonijevim na mestu gde Rimljani ne bi ni pomislili da traže.

"Morala je da odabere mesto gde bi se osećala sigurno za svoj zagrobni život sa Markom Antonijem", istakla je arheolog. Ona je razmatrala sve hramove koje je Kleopatra mogla da dostigne iz Aleksandrije u roku od jednog dana i na kraju suzila pretragu na Taposiris Magnu.

U oktobru 2005. godine njen tim je započeo istraživanje. Ekspedicija je dovela do niza izuzetnih otkrića. Tim naučnika je na mestu hrama otkopao temeljnu ploču sa natpisom na grčkom i hijeroglifima koji ukazuju da je hram bio posvećen boginji Isis - što je značajno, jer su mnogi smatrali Kleopatru živim oličenjem Isis.

Na mestu hrama, otkriveno je stotine ljudskih ostataka, uključujući mumije nekada prekrivene zlatnim listićima, kao i keramika i više od 300 novčića, od kojih neki nose likove Kleopatre. Otkriće podvodne luke kod Taposiris Magne ukazuje da je telo Kleopatre možda preneto tunelom i sakriveno od Rimljana.

Za Martinezovu, otkriće ove potopljene luke približilo ju je ka njenom cilju: "Nastavićemo istraživanja na kopnu i pod vodom. Ovo je početak ogromnog zadatka". Niko mi ne može reći da Kleopatra nije u Taposiris Magni. Da biste to tvrdili, morali biste iskopati celo područje i da ne bude tu. Neću stati. Za mene, to je samo pitanje vremena".

(RT)