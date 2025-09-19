Oglas
· · Komentari: 0

PRED NAMA JE POMRAČENJE SUNCA! Donosi snažnu energiju, a najviše će uticati na ova 4 horoskopska znaka

Očekuje nas pomračenje Sunca u Devici 21. septembra koje će snažno delovati na sve znakove, ali jače na Device, Ribe, Strelčeve, Blizance i Ribe.

1758273538_120825_profimedia-0594803338_f.jpg
Foto: Shutterstock
Pomračenje Sunca u Devici 21. septembra donosi snažnu energiju čišćenja i novih početaka.

Devica je znak reda, zdravlja, svakodnevnih navika i služenja, pa se ovo pomračenje može osetiti kroz potrebu da reorganizujemo svoj život, odbacimo ono što nam više ne koristi i usvojimo zdravije obrasce ponašanja.

Uticaj pomračenja Sunca, baš kao i Meseca, osećaćemo mesecima u zavisnosti od položaja kuća u našoj natalnoj karti.

Mnogi će u ovom periodu prepoznati šta ih opterećuje i napraviti konkretne korake ka promeni, bilo da je reč o telu, umu, poslu ili odnosima.

Pošto pomračenje uvek označava završetak jedne faze i otvaranje vrata ka sledećoj, 21. septembar donosi priliku da se oslobodimo starih navika koje blokiraju našu energiju. Može se javiti i osećaj nesigurnosti jer Devica traži savršenstvo, ali upravo kroz pomračenje ćemo shvatiti da je dovoljno krenuti malim koracima.

 

Teme zdravlja postaju ključne

Ovaj period posebno naglašava pitanja zdravlja, rutine i načina na koji koristimo svoje vreme. Ako smo zapostavili balans između obaveza i ličnog mira, sada se nameće prilika da to preokrenemo.

Astrološki gledano, pomračenje Sunca u Devici često otvara prostor za nove projekte koji zahtevaju disciplinu i strpljenje. Dobro je tada postaviti jasne namere, napraviti plan i osloboditi se nepotrebnih briga koje nam crpe snagu. Energija Device traži fokus na detalje, ali i veru da se kroz male, ali dosledne promene gradi trajna stabilnost.

Evo kako će pomračenje Sunca u Devici 21. septembra uticati na Ribe, Device, Blizance u Strelčeve.

 

Blizanci

Promene u vašem domu i porodici postaju ključne. Moguće je preseljenje, renoviranje ili rešavanje porodičnih pitanja.

 

Devica

Pomračenje u vašem znaku donosi lične preokrete. Osećate potrebu za novim početkom, jačanjem samopouzdanja i ličnim promenama.

 

Strelac

Karijera i ambicije dobijaju novu dimenziju. Možete da napravte važan zaokret u poslovnom smislu.

 

Ribe

Partnerski odnosi su u fokusu. Mogući su novi počeci u partnerstvima, ali i završetak veza koje nemaju stabilnu osnovu.

(Informer)

