PREVARA ZA OSKARA: Francuskinja se razvela se od muža verujući da je u emotovnoj vezi sa Bredom Pitom (FOTO)

Jedna Francuskinja se razvela od muža, verujući da je u emotivnoj vezi sa glumcem Bredom Pitom, a potom i uplatila 830.000 evra za njegovo navodno lečenje jer je on ubedio da mu je novac potreban za lečenje raka usred brakorazvodne bitke sa Anđelinom Džoli.

Dizajnerka enterijera, pedesettrogodišnja En, ispričala je kako je verovala u onlajn vezu sa Pitom koja je trajala više od godinu dana, piše Gardijan.

Kada je prevarant, koji se predstavljao kao Pit, rekao da mu je potrebna finansijska pomoć za lečenje raka jer su mu računi zamrznuti zbog razvoda sa glumicom Anđelinom Džoli, En je uplatila novac. Tek kada je ovog leta videla Pita sa njegovom partnerkom, shvatila je da je prevarena.

Nakon što je dala intervju o svom iskustvu u emisiji "Seven to Eight" na kanalu TF1, njena priča postala je viralna, a mnogi su je ismejavali na društvenim mrežama, zbog čega je kanal povukao emisiju sa svojih platformi.

TF1 je istakao da je En zbog cele situacije imala problema sa mentalnim zdravljem, uključujući tešku depresiju i da je bila i hospitalizovana.

Kako je sve počelo

Prevara je počela u februaru 2023. godine, kada je En, koja je bila u braku sa bogatim preduzetnikom, postala aktivna na Instagramu i podelila slike sa zimovanja u Alpima. Tada ju je kontaktirala osoba koja se predstavila kao Pitova majka rekavši: "Mom sinu je potrebna žena kao što si ti." "Sin" o kojem je bilo reči, koji se predstavio kao glumac, je kontaktirao preko poruka već sledećeg dana, tražeći da se malo bolje upoznaju.

En je ispričala: "Ovde govorimo o Bredu Pitu, i bila sam zapanjena. U početku sam mislila da je u pitanju prevara, ali nisam uopšte shvatala šta mi se dešava. Nakon toga, počeli smo svakodnevno da se dopisujemo i postali prijatelji.

Iako je priznala da je relativni početnik na društvenim mrežama, tražila je dokaz o identitetu muškarca i dobila slike njegovog pasoša, poruke od ljudi koji su se navodno predstavljali kao bliski glumcu, kao i veštački generisane fotografije i video zapise sa njegovim likom. "Mislila sam da je fotografije napravio samo za mene", rekla je En.

En, udata za milionera, čiji je brak bio pred raspadom, nastavila je da prima pesme i izjave ljubavi sa lažnog naloga, ubeđena da je u vezi na daljinu sa Pitom.

"Vrlo malo muškaraca zna da piše takve stvari. Dopao mi se muškarac sa kojim sam pričala, a on je znao da razgovara sa ženom", rekla je.

NJen lažni ljubavnik, koji je koristio lažne naloge na društvenim mrežama, na platformi Vacap, kao i tehnologiju veštačke inteligencije kako bi joj slao slike i poruke, pokazivao je interesovanje za njen posao, za razliku od, kako je rekla, njenog muža od kojeg se na kraju razvela, dobivši 775.000 evra od nagodbe.

Jednog dana, lažni Bred Pit zaprosio je En, na šta je ona za malo i pristala.

Rekao da joj je poslao luksuzne poklone, ali da će morati da plati 9.000 evra carinskih troškova da bi ih primila, jer su mu računi zamrznuti zbog njegove tužbe protiv bivše supruge Anđeline Džoli. Razmena je uskoro dobila drugačiji tok kada je En poverovala u priču da je "Bred" u bolnici i da mu je potreban novac za lečenje raka bubrega. Prebacila je 60.000 evra na račun u Turskoj, a strani mediji prenose da je prevarantu platila ukupno 830 hiljada evra na ime drugih troškova.

Iako je sunjala, umirila se kada joj je lažni "doktor" napisao imejl i objasnio da je njen "muž" u "zabrinjavajućem stanju i da se bori da preživi". "Teško mi je to palo, ali sam mislila da možda spašavam čovekov život, " dodala je.

Kada je ćerka upozorila majku da je žrtva prevare, ona je odgovorila: "Videćeš kad dođe lično, pa ćeš se onda izviniti."

Sumnje su joj se pojavile tek u leto 2024. godine, kada je "pravi" Bred Pit viđen sa svojom partnerkom Ines de Ramon.

En je podnela prijavu policiji zbog prevare.

