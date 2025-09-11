Princ Hari video oca nakon više od godinu dana, a gde je za to vreme Vilijam?

Vojvoda od Saseksa sastao se sa ocem u Klarens Hausu u Londonu u sredu, tokom svog prvog putovanja u Veliku Britaniju od aprila

Vojvoda od Saseksa ponovo se sastao sa svojim ocem, kraljem Čarlso, prvi put posle 19 meseci. Princ Hari je snimljen kako stiže automobilom u Čarlsovu londonsku rezidenciju, Klarens Haus, u sredu popodne. Spekulacije o ponovnom susretu oca i sina pojačale su se uoči njihovog susreta, kada se Čarls (76) vratio u London iz zamka Balmoral u sredu popodne.

Bakingemska palata je potvrdila da je kralj imao privatni čaj sa vojvodom u Klarens Hausu, piše britanski Hello, a a njihov sastanak je trajao manje od sat vremena.

Vojvoda je nakon susreta sa ocem otkrio novinarima svoje utiske. Imao je da poruči: "Da, moj otac je sjajno, hvala vam". Za to vreme Vilijam je zauzet svojim poslovnim angažmanima i nije poznato da li će se sastati sa bratom.

Hari (40) poslednji put je video oca na 45-minutnom sastanku u Klarens Hausu u februaru 2024. godine, nakon što mu je dijagnostikovano da boluje od raka.

Podsetimo, Hari je sleteo u Veliku Britaniju u ponedeljak, započevši putovanje ostavljanjem cveća na poslednjem počivalištu svoje bake, kraljice Elizabete II, u Vindzoru, povodom treće godišnjice njene smrti.

Prisustvovao je dodeli nagrada WellChild u glavnom gradu u ponedeljak uveče, pre nego što je otputovao u Notingem da poseti Community Recording Studio, gde je objavio da je lično donirao 1,1 milion funti organizaciji BBC Children In Need kako bi podržao mlade ljude pogođene nasiljem među mladima.

