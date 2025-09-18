Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

RUTINA TEE TAIROVIĆ ĆE VAS ŠOKIRATI: Pevačica otkrila svoje nezdrave navike

Pevačica Tea Tairović otkrila je neke od svojih rutina kada je reč o ishrani i nezi kože i priznala da umesto doručka popije tri kafe.

1758195391_109551_tea-tairovic-foto-ata-images-a-ahel_f.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Pevačica Tea Tairović, poznata po atraktivnom izgledu, energičnim nastupima i negovanom licu, konačno je otkrila neke od svojih rutina kada je reč o ishrani i nezi kože.

Tea na sceni je stalno u pokretu, što joj ne pada teško s obzirom na to da je pevačica u odličnoj kondiciji jer redovno vežba. Pevačica pored redovnog treninga vodi računa i o ishrani, iako priznaje da joj nisu baš sve navike zdrave. 

- Vodim računa iako mi se desi nekada da jedem posle nastupa, jer se istrošim i budem gladna ali izbegavam kad god mogu. Imam veoma ružnu naviku da ne doručkujem, popijem tri kafe na prazan želudac i onda se čudim zašto me boli. Ustanem, popijem jednu kafu, drugu, pa treću nakon čega uzmem jedan keksić ili dva i to mi je sve od slatkiša za ceo dan - rekla je pevačica u emisiji "Otkrivanje sa Milenom" i dodala da je na njenom meniju za ručak i večeru uglavnom meso, riba i salata.

Mnoge žene zanima i kako Tea neguje kožu, pa je često pitaju koje preparate koristi. 

- Nikakve skupe kreme, apsolutno ništa. Moja baka ceo život koristi jednu domaću kremu za bebe i ja sam to usvojila od nje. Svako veče stavim tu kremu i jednom nedeljno glinu na lice i to je to, apsolutno ništa više - otkrila je pevačica, koja je nedavno rešila da se vrati na fakultet i završi započete studije.

(Informer)

 

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas