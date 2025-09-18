RUTINA TEE TAIROVIĆ ĆE VAS ŠOKIRATI: Pevačica otkrila svoje nezdrave navike

Pevačica Tea Tairović otkrila je neke od svojih rutina kada je reč o ishrani i nezi kože i priznala da umesto doručka popije tri kafe.

Pevačica Tea Tairović, poznata po atraktivnom izgledu, energičnim nastupima i negovanom licu, konačno je otkrila neke od svojih rutina kada je reč o ishrani i nezi kože.

Tea na sceni je stalno u pokretu, što joj ne pada teško s obzirom na to da je pevačica u odličnoj kondiciji jer redovno vežba. Pevačica pored redovnog treninga vodi računa i o ishrani, iako priznaje da joj nisu baš sve navike zdrave.

- Vodim računa iako mi se desi nekada da jedem posle nastupa, jer se istrošim i budem gladna ali izbegavam kad god mogu. Imam veoma ružnu naviku da ne doručkujem, popijem tri kafe na prazan želudac i onda se čudim zašto me boli. Ustanem, popijem jednu kafu, drugu, pa treću nakon čega uzmem jedan keksić ili dva i to mi je sve od slatkiša za ceo dan - rekla je pevačica u emisiji "Otkrivanje sa Milenom" i dodala da je na njenom meniju za ručak i večeru uglavnom meso, riba i salata.

Mnoge žene zanima i kako Tea neguje kožu, pa je često pitaju koje preparate koristi.

- Nikakve skupe kreme, apsolutno ništa. Moja baka ceo život koristi jednu domaću kremu za bebe i ja sam to usvojila od nje. Svako veče stavim tu kremu i jednom nedeljno glinu na lice i to je to, apsolutno ništa više - otkrila je pevačica, koja je nedavno rešila da se vrati na fakultet i završi započete studije.

(Informer)

BONUS VIDEO