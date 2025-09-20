"ŠEĆERNI TATICA" Jelena Karleuša šokirala objavom (VIDEO)

Pevačica Jelena Karleuša razvela se od bivšeg fudbalera Duška Tošića, a nakon toga uplovila je u kratku vezu sa mladim košarkašem Nikolom Jovanovićem.

Ipak, ni to nije potrajalo i ubrzo su raskinuli.

Jelena je sada ponovo singl.

Posvetila se novim projektima, albumu i snimanjima "Pinkovih zvezda" gde se sjajno zabavlja kao član žirija, a novom objavom je iznenadila mnoge.

Karleuša se snimala sa kolegom iz žirija Draganom Stojkovićem Bosancem uz viralni zvuk na TikToku, a muzičara je nazvala "Moj šećerni tatica".