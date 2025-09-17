PRIBLIŽAVA SE JEDAN OD NAJVEĆIH HRIŠĆANSKIH PRAZNIKA: Evo zašto se Mala Gospojina proslavlja kao krsna slava

Mala Gospojina je praznik kojim se 21. septembra obeležava rođenje Presvete Bogorodice

U crkvenom kalendaru 21. septembar je obeležen crvenim slovom jer predstavlja jedan od najvažnijih praznika u hrišćanstvu - rođenje Presvete Bogorodice.

Koliko je to važan i velik praznik govori i činjenica da će majke upaliti sveću, spremiti slavsku trpezu i okupiti porodicu kako bi im Bogorodica zaštitila decu i kuću.

Ovog dana se ne rade teški fizički poslovi. Sve je podređeno molitvi i porodici. Dan je za decu, za veru i radost.

Greh je ne proslaviti i ne obeležiti ovaj veliki praznik. Zato iskoristite momenat da usporite i da se posvetite sebi, veri i porodici.

To je dan kada se u Nazaretu, u domu Joakima i Ane, rodila Sveta deva Marija. Po ocu i njegovim precima, bila je od carskog roda Davidovog, a po majci i njenim precima, od roda prvosvešteničkog.

Ana je kao starica rodila kćer Mariju, po blagoslovu Božijem. Ovaj dan se praznuje kao Mala Gospojina ili Mala Bogorodica. Velika Gospojina se slavi 28. avgusta, kada je praznik Uspenja Presvete Bogorodice.

