VAŽILI SU ZA ZLATNI PAR OSAMDESETIH I DAN DANAS SE VOLE KAO PRVOG DANA: Kako je slavni muzičar zaveo jednu od najlepših žena na svetu?

U vreme kada je harala modnim pistama, mnogi od vas koji čitate ovu priču nisu se ni rodili. Dovoljno je reći da su se o nju nekad otimali najveći kreatori, najbolji fotografi i urednici prestižnih magazina. I mnogi slavni muškarci slomili noge za zanosnom britanskom manekenkom, ali samo jednom je uspelo da je osvoji. Za sva vremena očigledno, jer Jasmin i Sajmon Le Bon u braku su skoro četiri decenije.

Važili su za zlatni par osamdesetih. Uprkos zavidnom zavodničkom stažu frontmena benda "Duran Duran", njihova ljubav nikada nije bila na testu vernosti. Bar ne da mi znamo. Sajmon Le Bon uspeo je da pred oltar odvede jednu od najlepših žena svih vremena, a danas im oboma zavide na braku koji će 2. decembra "proslaviti" 40. rođendan. Neverovatan podatak u današnje vreme, kada skoro ništa nije večno, zar ne?

"Duran Duran" bio je planetarno popularni sastav kada su se upoznali. I Sajmon i Jasmin, jedna od najtraženijih manekenki svoje generacije, tada su bili svetski poznata lica.

Kada ju je jednog dana 1984. godine ugledao na naslovnoj strani, muzičar je pozvao njenu modnu agenciju da bi uzeo broj telefona. Pozvao ju je i pristala je da izađe s njim, mada je sve shvatila kao šalu. Ali, bila je to ljubav na prvi pogled. Venčali su se već sledeće godine.

Ovog oktobra Jasmin će proslaviti 61. rođendan. Rođena je u Oksfordu, por prezimenom Parvaneh. Otac joj je Iranac, a majka Engleskinja. U svet modelinga ušla je sa 17 godina, a njeno lice sa zavodljivim orijentalnim crtama brzo je osvojilo svet. I Sajmona Le Bona. Iza nje su saradnje sa najeminentnijim kreatorima i modnim kućama, a sigurno je znate i iz spota Majkla Džeksona za veliki hit "Who Is it".

"Sajmon me je spasio. Imala sam 21 godinu kada sam se udala za njega. Da nisam, ko zna gde bi me odveo put. Brutalna je ovo industrija", bila je iskrena slavna manekenka, koja se i danas druži sa koleginicama Sindi Kraford, Kristi Tarlington, Naomi Kembel, ali jedina od njih ima status bake.

Prvu ćerku, Amber, dobili su 1989. Jasmin je u svojoj 25. godini morala da pauzira sa karijerom, ali pokazalo se da trudnoća, kasnije i majčinstvo, nisu usporili njen zvezdani put. Štaviše, Jasmin je bila jedna od najplaćenijih manekenki osamdesetih, superuspešna i pre zvanične ere supermodela. O bendu "Duran Duran" tek ne treba govoriti, njihova popularnost ni posle svih ovih decenija ne posustaje.

Druga ćerka, Safron, stigla je 1991, a najmlađa Talula tri godine kasnije. Safron, džez pevačica, podarila im je prvo unuče. On se zove Taro i sada ima sedam godina. Amber je nastavila maminim manekenskim stopama, a ovog marta i ona je postala mama. Svet je ugledao dečak koji je dobio ime Saša, a Jasmin i Sajmon Le Bon ponovo su postali baka i deka.

Čuvena manekenka, koja svoje savršeno lice nije unakazila estetskim korekcijama, mada je priznala da jednom godišnje ide na botoks tretman, i danas je aktivna. Tu i tamo je viđamo u kampanjama kozmetičkih brendova, nekad prošeta i pistom, a u maju se sa suprugom pojavila na gala večeri fondacije "amfAR" tokom Filmskog festivala u Kanu.

A tajna srećnog braka koji svojom dugovečnošću remeti pravila šou-biznisa? Pa, recept ne postoji, kaže Jasmin.

"On i dalje ume da me zasmeje, i to je dobro. Ali ume i da me iznervira, što je takođe dobro. Nemam kristalnu kuglu i ne znam šta nam život nosi, a savršenost ne postoji, to je samo - iluzija."

Mnogi su zavideli Sajmonu što je uspeo da smuva jednu od najlepših žena sveta, a danas im oboma zavide na ljubavnoj priči koja toliko dugo traje, naročito u svetu slavnih u kojem je sve relativno, posebno ljubav.

(Blic Žena)

