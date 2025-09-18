Oglas
"VREDELO JE ČEKATI GA": Kim Katral uživa sa 14 godina mlađim dečkom - posle 3 braka pronašla pravu ljubav

Kim Katral, publici poznatija kao Samanta Džouns, nakon tri braka u vezi je sa 14 godina mlađim Raselom Tomasom

Foto: Profimedia
Poznata glumica Kim Katral, iako retko izlazi u javnost sa svojim partnerom, Raselom Tomasom, uvek izazove pažnju kada se zajedno pojave. 

 

LJubav bez buke – ko je Rasel Tomas?

Kim i Rasel su zajedno već gotovo deset godina, ali svoj odnos žive daleko od očiju javnosti. Tomas je 14 godina mlađi od nje, a upoznali su se 2016. godine dok je radio kao tonski inženjer na BBC-u.

- Bio je glumac. Imao je neverovatno zanimljiv život i stvarno je živeo po svojim pravilima. Pomalo je buntovnik, što volim. Zajedno smo skoro 10 godina. I odlično se provodimo. Jednostavno se toliko zabavljamo, rekla je glumica u intervjuu za Times.

NJene reči o ljubavi: "Vredelo je čekati ga"

Iako se trudi da svoj privatni život drži dalje od tabloida, Kim ne krije koliko joj znači partner s kojim deli deceniju. U ranijem razgovoru za People, glumica je rekla:

- Vrlo mi je prijatno u njegovom društvu. On je vatren i ima opak smisao za humor. I prijatan je za oči! Volim ga, i vredelo je čekati ga.

Tri braka iza nje

Kim Katral iza sebe ima tri braka. Prvi put se udala za Larija Dejvisa (1977–1979), zatim za Andreu J. Lajona (1982–1989), a treći brak sa Markom Levinsonom trajao je od 1998. do 2004. godine.

Ipak, čini se da je tek sada, u vezi sa Raselom, pronašla mir, stabilnost i ljubav koja traje.

(Kurir)

