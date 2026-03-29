ИСПЛИВАЛИ ДЕТАЉИ ОДНОСА ПРИНЦА ЕНДРУА И МЕГАН МАРКЛ: Севају оптужбе, ситуација прети да измакне контроли

Принц Хари је, наводно, бесан као рис на свог стрица, а многи коментаришу да је Ендру последњи који треба било кога да критикује
Наводно непријатна изјава Ендру Маунтбатен-Виндсор о Меган Маркл поново је доспела у центар пажње и, како тврде аутори, додатно погоршала односе унутар краљевске породице, посебно са његовим синовцем, принцем Харијем.
Према новој књизи "Издаја: Моц́, обмана и борба за будуц́ност краљевске породице", аутора Тома Бовера, јаз између породица Сасекс и Виндсор постао је још дубљи.
Књига се бави нарушеним односима између принца Вилијам и Кејт Мидлтон с једне стране, и Харија и Меган с друге, уз питање да ли је помирење уопште могуће.
Представници Сасексових демантовали су наводе из књиге, оптужујући аутора за "опсесију" паром.
Напета вожња до крунисања
У једном делу књиге описује се непријатна атмосфера током вожње аутомобилом када су Ендру и Хари заједно стигли у Вестминстерску опатију на крунисање Краљ Чарлс ИИИ у мају 2023. године.
Како се наводи, односи између њих већ тада нису били добри, а додатну тензију изазвале су тврдње да је Ендру Меган наводно назвао "опортунистом". Аутор се притом позива и на дело Ендру Лони.
У том периоду, Ендру је, према писању, и даље одбијао да напусти Ројал Лоџ, луксузну резиденцију у којој је живео са бившом супругом Саром Фергусон.
Оптужбе и оштар тон
Књига такође износи и друге наводе о наводно непримереном понашању принца Ендруа, укључујући инцидент у британској амбасади у Варшави, где је, према тврдњама, грубо понизио дипломату Робина Барнета пред присутнима.
С друге стране, из табора Сасексових стигао је јасан одгово, све тврдње су одбијене, уз поруку да аутор већ дуго прелази границу између критике и личне опсесије.
Односи који никада нису били блиски
Краљевски уредник листа Миррор, Расел Мајерс, недавно је изјавио да ни Хари ни Вилијам никада нису имали близак однос са стрицем.
- Вилијам никада није био његов велики фан, а ни Хари. Њихов однос је одувек био дистанциран - рекао је Мајерс, додајући да су се такве оцене често појављивале и раније.
Хари о породичним проблемима
Током посете Јордану, Хари је у интервјуу за Цханнел 4 Неwс само кратко прокоментарисао да се "много тога дешава у медијима", избегавајући детаље о породичним тензијама.
На почетку разговора наглашено је да не жели да говори о породици, како пажња не би скренула са његовог хуманитарног рада.
И док јавност покушава да разазна шта је истина, а шта спекулација, једно је сигурно, односи унутар британске краљевске породице и даље су под лупом, а нове тврдње само додатно подгревају интересовање.
(Глоссy)
