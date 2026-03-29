Oglas
Oglas
· · Коментари: 0

ИСПЛИВАЛИ ДЕТАЉИ ОДНОСА ПРИНЦА ЕНДРУА И МЕГАН МАРКЛ: Севају оптужбе, ситуација прети да измакне контроли

Принц Хари је, наводно, бесан као рис на свог стрица, а многи коментаришу да је Ендру последњи који треба било кога да критикује

1774769702_a57ceda430e605dbaca7dff6d737d34029c6512b.jpg
Фото: Профимедиа
Oglas

Наводно непријатна изјава Ендру Маунтбатен-Виндсор о Меган Маркл поново је доспела у центар пажње и, како тврде аутори, додатно погоршала односе унутар краљевске породице, посебно са његовим синовцем, принцем Харијем.

Према новој књизи "Издаја: Моц́, обмана и борба за будуц́ност краљевске породице", аутора Тома Бовера, јаз између породица Сасекс и Виндсор постао је још дубљи.

Књига се бави нарушеним односима између принца Вилијам и Кејт Мидлтон с једне стране, и Харија и Меган с друге, уз питање да ли је помирење уопште могуће.

Представници Сасексових демантовали су наводе из књиге, оптужујући аутора за "опсесију" паром.

 Напета вожња до крунисања

У једном делу књиге описује се непријатна атмосфера током вожње аутомобилом када су Ендру и Хари заједно стигли у Вестминстерску опатију на крунисање Краљ Чарлс ИИИ у мају 2023. године.

Како се наводи, односи између њих већ тада нису били добри, а додатну тензију изазвале су тврдње да је Ендру Меган наводно назвао "опортунистом". Аутор се притом позива и на дело Ендру Лони.

У том периоду, Ендру је, према писању, и даље одбијао да напусти Ројал Лоџ, луксузну резиденцију у којој је живео са бившом супругом Саром Фергусон.

Оптужбе и оштар тон

Књига такође износи и друге наводе о наводно непримереном понашању принца Ендруа, укључујући инцидент у британској амбасади у Варшави, где је, према тврдњама, грубо понизио дипломату Робина Барнета пред присутнима.

С друге стране, из табора Сасексових стигао је јасан одгово, све тврдње су одбијене, уз поруку да аутор већ дуго прелази границу између критике и личне опсесије.

Односи који никада нису били блиски
Краљевски уредник листа Миррор, Расел Мајерс, недавно је изјавио да ни Хари ни Вилијам никада нису имали близак однос са стрицем.

- Вилијам никада није био његов велики фан, а ни Хари. Њихов однос је одувек био дистанциран - рекао је Мајерс, додајући да су се такве оцене често појављивале и раније.

Хари о породичним проблемима

Током посете Јордану, Хари је у интервјуу за Цханнел 4 Неwс само кратко прокоментарисао да се "много тога дешава у медијима", избегавајући детаље о породичним тензијама.

На почетку разговора наглашено је да не жели да говори о породици, како пажња не би скренула са његовог хуманитарног рада.

И док јавност покушава да разазна шта је истина, а шта спекулација, једно је сигурно, односи унутар британске краљевске породице и даље су под лупом, а нове тврдње само додатно подгревају интересовање.

(Глоссy)

БОНУС ВИДЕО:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Пошаљи коментар
Не свиђа ми се 0
Пошаљи коментар
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas