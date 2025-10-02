Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

7. OKTOBRA DOLAZI PRVI SUPERMESEC U GODINI: Predstavlja temelj za nove početke

Prema horoskopu, pun Mesec u oktobru se uvek povezuje sa krajem poljoprivredne sezone i vrhuncem jesenje energije, a 2025. godine ovaj događaj dobija poseban značaj: imaćemo prvi Supermesec u godini - redak trenutak kada se Mesec približava Zemlji najbliže i deluje posebno veliko i svetlo.

1759397166_shutterstock_2487433203-2-.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Ovaj astronomski fenomen pojačava uticaj lunarnih energija, što znači da se svi procesi u prirodi i ljudskom životu osećaju življe.

Kada je pun Mesec u oktobru 2025. godine?

Pun Mesec će se dogoditi 7. oktobra 2025. - to će biti prvi Supermesec u godini, a poznat je kao žetveni Mesec - tradicionalni naziv izveden iz kultura severnoameričkih starosedelaca, jer je označio kraj jesenje žetve. Mesec će u ovom trenutku biti u vatrenom znaku Ovna, dodajući dinamiku, hrabrost i želju za akcijom ovom periodu.

Supermesec u Ovnu simbolizuje punjenje unutrašnje snage, pozivajući na odlučnost i nezavisnost.

Ovo je pogodno vreme za završetak starih zadataka, demonstriranje liderskih kvaliteta i postavljanje temelja za nove početke. Saznajte i u kojim godinama života svako dobije karmičku lekciju. 

U 2025. godini imaćemo tri Supermeseca

  • 7. oktobar je žetveni Mesec - tradicionalno, simbolizuje izobilje, zahvalnost prirodi i odraz kraja godine.
  • 5. novembar je Mesec dabra - povezuje se sa pripremama za zimu i vremenom za jačanje doma i porodice.
  • 4. decembarje hladni Mesec - predstavlja početak zime, period tišine i unutrašnjeg fokusa.

Svaki od ovih Supermeseca pojačava uobičajeni uticaj punog Meseca, pa će emocije, planovi, pa čak i prirodne pojave biti posebno primetni ovih dana. Proverite šta znači podznak u svakom znaku.

Značenje punog Meseca u Ovnu

Kada je pun Mesec u znaku Ovna, sledeće osobine su pod njegovim uticajem:

  • Energija akcije, impulsivnost, inicijativa. Ovan je znak povezan sa počecima, liderstvom, snagom volje i često potrebom da se dokaže i napravi prvi korak. Tokom punog Meseca u Ovnu, možete osetiti nalet energije i želju da se bacite u akciju.
  • Sukobi i proboji. Ovnu nije strana borba - iritiranje i svađe su moguće, ali uz pravilno upravljanje, ovo je prilika da svako prevaziđe samog sebe.
  • Inovacije i lični projekti. Ako ste odlagali nešto novo, ovo je povoljno vreme: započnite projekat ili napravite korak. 

(Sensa)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas