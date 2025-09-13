Oglas
ONI MILJENICI SUDBINE: Najviše milijardera je rođeno u 3 znaka

Evo o kojim je horoskopskim znacima je reč.

Foto: Shutterstock
Astrolozi kažu da Lavovi, Škorpije i Jarčevi imaju najviše šanse da se obogate tokom života.

Forbsova lista o ženama, koje su samostalno zaradile milijarde, pokazalo da se neki horoskopski znaci tu dominiraju.

 

Lav

Lavovi su takođe veoma ambiciozni i imaju svoje ciljeve koje će zbog svog hedonizma sigurno ispuniti. Osobe rođene u ovom znaku teže tome da budu uspešni i da ih drugi ljudi cene i da im se dive. Sjajne su vođe i urođeno im je da znaju jedan korak ispred svih. Zbog svih tih njihovih karakteristika, ljudima nije problem da im prepuste sve i ugledaju se na njih.

 

Škorpija
Snažne su i neustrašive i mogu da budu jako težak protivnik kada im stanete na put. Ne vole da rade za druge ljude, ne podnose autoritet, pa se jako često odlučuju za sopstveni biznis. Iako pričaju da ima meterijalna strana nije bitna, u dubini duše žele ogroman novac koji će ostaviti generacijama iza sebe.

 

Jarac
Ovo nije toliko iznenađenje jer je ovaj znak sam po sebi ogroman materijalista. Važe i za veoma vredne ljude i da im ništa ne može stati na put materijalnog bogatstva. Oni su pronicljivi, odlučni i ambiciozni. Vole raskoš i lagodan život, te se za njih smatra da uvek ide prvo novac pa tek ljubav.

(Informer)

