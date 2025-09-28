STIGAO JE RETROGRADNI URAN U BLIZANCIMA: Ostaje sve do februrara i donosi nagle promene

Uran, planeta inovacija, retrogradan je u Blizancima od 6. septembra i nastaviće to do 6. februara 2026. godine.

Retrogradni Uran u Blizancima donosi period kada se energija ove planete slobode, naglih promena i iznenađenja okreće unutrašnjem svetu i utiče, pre svega, na način razmišljanja, komunikacije i odnosa sa okolinom.

Retrogradni Uran će najviše uticati na sledeće horoskopske znake - Blizance, Strelca, Device i Ribe.

Blizanci su znak ideja, znanja, razgovora i brze veze, tako da kada Uran ide retrogradno u ovom znaku, dolazi do preispitivanja starih misaonih obrazaca, usporavanja procesa donošenja odluka i unutrašnjeg otkrivanja novih, nekonvencionalnih načina izražavanja.

Stare teme i ljudi iz prošlosti

LJudi mogu da osećaju potrebu da se povuku iz površnih razgovora i da dublje razmisle o svojim stavovima, kao i da se zapitaju koliko im sloboda govora i mišljenja zaista znači.

Retrogradni Uran u Blizancima takođe može doneti iznenadna ponovna pojavljivanja ljudi iz prošlosti kroz komunikaciju, kao i povratak starih tema koje zahtevaju novu percepciju.

Revolucija u razmišljanju

Ovaj tranzit nas uči da promene uvek počinju u glavi i da istinsko oslobađanje dolazi kroz sposobnost da prepoznamo gde smo vezani za stare misli i reči koje nas sputavaju.

Iako može izgledati zbunjujuće i kao da ste na "listi za odstrel", ovo je vreme unutrašnje revolucije u načinu razmišljanja, a kada Uran ide pravo, ono što je potisnuto ili skriveno može izaći na površinu kao jasna i osvežavajuća vizija budućnosti.