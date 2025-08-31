Oglas
STIŽE NAM POMRAČENJE KRVAVOG MESECA U RIBAMA: Smatra se jednim od najvažnijih astroloških događaja i uticaće na svaki znak

Pomračenje krvavog punog Meseca očekuje nas 7. septembra u vodenom znaku Riba i smatra se jednim od najvažnijih astroloških događaja u godini.

1756648733_shutterstock_2592693115.jpg
Foto: Shutterstock
Pomračenje punog Meseca u Ribama donosi izuzetno snažan energetski talas koji može otvoriti duboko skrivene emocije i istine. Ovaj ciklus snažno će uticati na sve horoskopske znakove, ali više na Ribe, Strelčeve, Device i Blizance.

Ribe su znak snova, intuicije, saosećanja i duhovnosti, a pomračenje pojačava sve te teme, pa mnogi mogu osetiti da se nalaze na raskrsnici između prošlosti i budućnosti. Astrolozi objašnjavaju da se uticaji pomračenja osećaju mesecima iza samog događaja, tako da će svako naspram svoje natalne karte doživeti promene u narednih četiri do 12 meseci.

Zatvaramo staro poglavlje

Ovo je trenutak kada nešto staro završava svoj ciklus, a univerzum nas podstiče da pustimo ono što više nema svrhu u našem životu. Pomračenje uvek donosi sudbinske događaje i otvaranje vrata koja nas vode na novi pravac, pa ono što se sada dešava može imati dugotrajan uticaj.

Poplava osećanja i otkrivanje tajni

Energija Riba traži od nas da verujemo unutrašnjem glasu i da se prepustimo procesu, čak i kada nemamo jasnu kontrolu nad situacijama. Možemo imati osećaj zbunjenosti, nesigurnosti ili preplavljenosti emocijama, ali upravo kroz to dolazi do pročišćenja.

Ovo pomračenje može doneti otkrivanje tajni, razbijanje iluzija i suočavanje sa realnošću, ma koliko ona bila bolna. Pomračenje punog Meseca u Ribama je prilika za oproštaj, duhovno čišćenje i oslobađanje od tereta koji nas sputava. Mnogi će osetiti snažnu potrebu da završe stare emotivne priče, da se oslobode vezanosti koje ih iscrpljuju i da pronađu unutrašnji mir.

Ovaj trenutak nas podseća da je sve prolazno i da ono što odlazi zapravo otvara prostor za nešto novo. Energija ovog pomračenja će nas voditi ka buđenju unutrašnje snage i dubljem razumevanju smisla života.

(Informer)

