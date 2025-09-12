Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SUDBINSKI PREOKRET ZA 3 HOROSKOPSKA ZNAKA: Teškoće pretvaraju u pobede i šanse

Prema horoskopu, 3 znaka Zodijaka će doživeti neverovatan preokret sudbine.

1757667170_550775_shutterstock-2436192431_f.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Većina će se žaliti na haos i napetost, dok će oni neočekivano teškoće pretvoriti u pobede.

 

Ovan

Za Ovnove 12. septembar će biti dan za prodor iz stagnacije. Tamo gde dugo nije bilo pokreta, konačno će se ukazati šansa za prodor. To može biti poziv, sastanak ili odluka koja će okončati dugogodišnji problem. Ostali će trošiti energiju, ali Ovan će preuzeti inicijativu i pobediti. 

 

Devica

Sudbina će Devicama podariti trenutak jasnoće. Tamo gde je sve izgledalo maglovito i haotično, 12. septembra će iznenada ugledati jasan put. To se može odnositi na posao, studije ili lična pitanja. Drugi će žuriti, ali Devica će moći da donese pravu odluku i obezbedi prednost. 

 

Vodolija

Vodolija će danas dobiti neočekivani izlaz iz krize. Tamo gde je sve pretilo gubitkom ili sukobom, 12. septembra će doći do preokreta nabolje. I ne samo spasa, već prilike da iskoristite situaciju u svoju korist. Ali važno je da ne sumnjate i ne upadate u pasivnost.

(Sensa)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas