VIKEND HOROSKOP: Koliko ćete sreće imati u periodu od 26. do 28. septembra

Vikend horoskop za period od 26. do 28. septembra 2025. otkriva koliko su svakom znaku Zodijaka zvezde naklonjene i koje su to stvari na kojima treba da porade na polju ljubavi i porodice, a šta se preporučuje za zdravlje i lični razvoj.

Pogledajte šta su zvezde namenile svakom horoskopskom znaku:

Ovan

Vikend horoskop za period od 26. do 28. septembra 2025. kaže da će vam odmor od svakodnevne rutine učiniti dobro. Izađite iz zone komfora – posetite novo mesto, pripremite neobičan obrok, oprobajte se u sportu ili kreativnom hobiju koji vam je do sada bio stran. Svaka nova aktivnost pomoći će vam da sagledate stvari iz drugačije perspektive. Napunite baterije – zaslužili ste.

Bik

Vreme je da sredite sve što ste odlagali – od kućnih obaveza do nerazjašnjenih odnosa. Raščišćavanje dugova i dnevnih zadataka doneće vam osećaj olakšanja. Razmislite i o pomirenju s nekim s kim ste u zategnutim odnosima – otvoren razgovor može napraviti veliku razliku. Očekuju vas produktivni, ali mirni dani, savetuje vikend horoskop od 26. do 28. septembra 2025.

Blizanci

Vikend horoskop od 26. do 28. septembra 2025. kaže da se posvetite sebi. Razmislite o svojim ciljevima, željama i načinima da ih ostvarite. Istražite nove načine vežbanja ili tehnike relaksacije koje vam mogu doneti unutrašnji mir. Krenite na izlet, javite se dragoj osobi ili jednostavno pokrenite nešto novo – bitno je samo da ne stojite u mestu.

Rak

Prema vikend horoskopu za period od 26. do 28. septembra 2025, vreme je za emotivno čišćenje. Zastanite i sagledajte svoja osećanja – da li se zaista brinete o sebi onako kako brinete o drugima? U ljubavi, pokušajte da produbite kontakt sa partnerom – možda ste oboje previše zatrpani obavezama da biste se istinski povezali. Sada je pravo vreme za to.

Lav

Osvrnite se na sve što ste postigli – to vam može pomoći da sa više motivacije krenete ka novim ciljevima. Pokušajte da pronađete metode koje vam pomažu da smanjite stres i očuvate unutrašnji mir. Ako ste u vezi, ne zanemarujte male znakove pažnje – oni čine razliku između distance i bliskosti, savetuje vikend horoskop od 26. do 28. septembra 2025.

Devica

Prema vikend horoskopu od 26. do 28. septembra 2025, petak, subota i nedelja vam donose šansu da unapredite odnose s drugima, ali i sa sobom. Ne bojte se da jasno izrazite svoja očekivanja – iskrenost neće povrediti drugu stranu ako dolazi iz dobre namere. Budite hrabri i dosledni u izražavanju svojih osećanja. Boravak u prirodi posebno će vam prijati.

Vaga

Iskoristite ove dane da se potpuno isključite iz poslovnih obaveza. Ne otvarajte mejlove, ne proveravajte poruke – posvetite se sebi i stvarima koje vas raduju. Opuštanje kraj vode, tišina i prisutnost u trenutku donose vam pravu regeneraciju. Ako ste u vezi, podelite te trenutke sa partnerom, savetuje vikend horoskop od 26. do 28. septembra 2025.

Škorpija

Prema vikend horoskopu od 26. do 28. septembra 2025, imate priliku da se dublje povežete s ljudima koji vas zaista razumeju. Otvoren razgovor o emocijama može vam pomoći da ojačate važne odnose. Očistite prostor oko sebe – raščišćavanje ormara simbolično će osloboditi i unutrašnji prostor. Izađite na svež vazduh, družite se, uživajte u umetnosti.

Strelac

Ako osećate potrebu za promenom – krenite sada. Postavite sebi konkretne ciljeve i preduzmite prvi korak. Bilo da je reč o putovanju, učenju ili nekom novom hobiju – vi ste inicijator svoje sreće. Ovaj vikend može označiti početak važnog poglavlja, ali izbegnite konflikte s porodicom – birajte mir, savetuje vikend horoskop od 26. do 28. septembra 2025.

Jarac

Dozvolite sebi da uživate u onome što ste postigli. Nema ništa loše u tome da se opustite i pohvalite sebe za uložen trud. Bilo da ste ostvarili poslovni uspeh, izgradili stabilan odnos ili samo preživeli napornu nedelju – zaslužujete priznanje. Neka vikend bude vreme za tiho slavlje i zahvalnost, savetuje vikend horoskop od 26. do 28. septembra 2025.

Vodolija

Prema vikend horoskopu od 26. do 28. septembra 2025, vreme je da prihvatite sebe onakvi kakvi jeste – sa svim vrlinama i manama. Umesto da se poredite s drugima, fokusirajte se na ono što vas čini jedinstvenima. Ako želite da napredujete, neka to bude iz mesta ljubavi prema sebi, a ne iz osećaja krivice. Radite na unutrašnjem balansu i slobodi izražavanja.

Ribe

Pred vama su dani pogodni za planiranje i postavljanje temelja budućih ciljeva. Razmislite šta zaista želite i kako to možete dostići. Napravite konkretan plan, ali ne zaboravite da uživate u sitnicama. Slobodno vreme iskoristite za nežnost, bliskost i ljubav – i prema sebi i prema drugima, predviđa vikend horoskop za period od 26. do 28. septembra 2025. godine.

