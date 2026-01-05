Oglas
KO JE DžEJKOB ELRODI? Od tinejdž zvezde do najtraženijeg mladog glumca - sinoć je Holivud gledao u njega

Mladi australijski glumac Džejkob Elordi (28) je za kratko vreme, tiho i nenametljivo postao globalna zvezda.

1767611177_profimedia-1063402173.jpg
Foto: Profimedia
Juče je njegovo ime odzvanjalo Holivudom s obzirom na to da je osvojio svoju prvu veliku glumačku nagradu za najboljeg sporednog glumca na dodeli Nagrada kritičara za film Frankenštajn reditelja Giljerma del Tora. 

- Zaista nisam ovo planirao - rekao je glumac dok je primao nagradu tokom ceremonije i posebnu zahvalnost uputio reditelju filma i porodici. 

- Hvala ti, Giljermo del Toro. Volim te. Svi te volimo. Ostvario si mi snove. Tako sam srećan što sam ovde - dodao je, pre nego što se zahvalio roditeljima. 

U filmu, zasnovanom na istoimenom klasičnom romanu Meri Šeli, Elordi igra kultno čudovište Viktora Frankenštajna (koga igra Oskar Isak). Takođe je nominovan za dodelu nagrada Zlatni globus 2026. godine, koja će se održati u nedelju, 11. januara.

Ko je simpatični Džejkob Elrodi? 

Rođen je 26. juna 1997. godine u Brizbejnu, u Australiji, a svetsku slavu stekao je ulogom Nejtana Džejkobsa u popularnoj HBO seriji Euforija, u kojoj je pokazao mračniju i kompleksniju stranu svog glumačkog talenta.

Pre nego što je postao miljenik Holivuda, Elordi je privukao pažnju tinejdžerske publike ulogom Noe Flina u Netflix hit trilogiji The Kissing Booth. Ipak, vrlo brzo je uspeo da se distancira od imidža tipičnog romantičnog junaka i okrene ozbiljnijim, zahtevnijim ulogama.

Kritičari su posebno pohvalili njegove uloge u filmovima Priscilla, gde je tumačio Elvisa Prislija, kao i u psihološkom trileru Saltburn, koji mu je doneo novu vrstu publike i dodatno učvrstio status glumca nove generacije.

Visok, harizmatičan i izrazito posvećen poslu, Džejkob Elordi danas važi za jedno od najzanimljivijih imena savremene filmske scene.
 

