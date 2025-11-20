ACA SOFRONIJEVIĆ OTKRIO POL DETETA: Danas je poseban dan za njih - obratio se Kosani emotivnim rečima (FOTO)

Sofronijević i njegova supruga danas slave tri godine otkako su zajedno, a uz zajedničke fotografije joj se javno obratio.

Harmonikaš Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana čekaju dete, a njih dvoje trenutno borave u Parizu. Naime, Sofronijević i njegova supruga danas slave tri godine otkako su zajedno, a uz zajedničke fotografije joj se javno obratio.

- Tri godine sa mojim anđelom čuvarem 20.11.2025. Posle tri godine uskoro će nas biti troje. Mojoj sreći nema kraja, neka te Bog čuva Kosana moja ljubavi i rastemo zajedno zauvek i posle toga - napisao je Sofronijević.

Aca Sofronijević je otkrio i pol deteta. Kosana i on čekaju devojičicu.

- Osmeh moj za život, hvala ti ljubavi, vas dve ste moj blagoslov. Moja dva srca - napisao je Sofronijević.

"Presrećni smo"

Aleksandar Sofronijević se oglasio iz Pariza i potvrdio da postaje otac.

- Na malom odmoru smo, skoknuli smo do Pariza - rekao nam je Sofra na početku kom smo odmah čestitali i rođendan, ali i prinovu:

- Hvala puno. Dolazi beba, hvala vam puno. Presrećni smo, oduševio sam se, to je onaj osećaj kao da nas je Bog dodirnuo, blagoslovena vest. Uživamo u Parizu, pa se vraćamo kući da sviramo i čekamo dalje. 20. novembar je godišnjica kada smo se prvi put poljubili i sad spajamo sve lepe vesti - rekao je on.

