Aca Sofronijević proslavio rođenje ćerke: Otkrio kako se snašao u ulozi tate - "Nisam navikao na cepkani san"

Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana su prošle nedelje postali roditelji.

Harmonikaš Aca Sofronijević pre sedam dana posato je tata devojčice Tare, a nakon što je nju i suprgu Kosanu izveo iz porodlišta, odlučio je da upriliči veliku proslavu.

U jednom prestoničkom restoranu okupio je članove porodice, prijatelje i kolege, kako bi zajedno poslavili dolazak njegove ćerkice na svet.

Aca je naravno stigao prvi, i odmah otkrio kako su protekli prvi dani sa bebom u kući.

– Dobar sam, sve mi je okej, samo nisam navikao na taj cepkani san. Mogu ja da spavam samo dva sata, ali ne to kao spavam, pa se budim pa ne spavam, nisam navikao - rekao je nasmejan tata.

- Danas, na Blagovesti, 07.04.2026 stigla nam je najlepša vest koju život može da podari. Postali smo roditelji jedne male Tare. Hvala Bogu na ovom blagoslovu i daru koji je obasjao naš dom i nase zivote. Hvala mojoj hrabroj supruzi na snazi i ljubavi, ti si moj heroj! Svakome od vas želim da oseti ovu neopisivu sreću bar jednom u životu. Dobrodošla Tara srce nase lepo,najlepse. Zauvek cu pamtiti taj pogled danas i nas prvi dodir i njen prvi osmeh - napisao je Aca Sofronijević na Instagramu kada se Kosana porodila.

