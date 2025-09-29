ADEL SE POJAVILA NA VENČANJU SELENE GOMEZ: Svi su oduševljeni kako izgleda, tvrdi da ne drži DIJETU, ali joj niko ne veruje

Adel se pojavila na venčanju Selene Gomez u Los Anđelesu, privlačeći pažnju svojom mršavom figurom

Pevačica Adel pojavila se na svadbi Selene Gomez i odmah privukla pažnju - nikad nije izgledala mršavije! Na glamuroznom događaju u Los Anđelesu, Adel je zablistala u elegantnoj crnoj haljini koja je istakla svaku liniju njene figure, potvrđujući da se potpuno transformisala.

Već dugo se priča o promeni izgleda pevačice Adel. Evidentno je da je smršala, a pre par godina je pričala kako je skinula 44 kg isključivo uz pomoć treninga. Na venčanju Selene Gomez je njena nova linija baš došla do izražaja i nema osobe koja nije prokomentarisala da pevačica nikada nije bila mršavija.

Tokom intervjua sa Oprom Vinfri, Adel je rekla da se osećala kao da je njeno telo konstantno bilo objektivizovano. Na venčanju Selene Gomez je njena nova linija baš došla do izražaja.

- LJudi pričaju o mom telu već 12 godina, pa sam svoj put mršavljenja odlučila da učinim ličnim. Nisam se menjala zbog drugih, već zbog sebe, pa nisam imala potrebu da o tome javno govorim. Možete da budete bilo kog oblika ili veličine i da budete pozitivni prema svom telu, dodala je i istakla da nikad nije osećala da treba da smrša.

O detaljima svog intenzivnog režima vežbanja progovorila je za britanski Vog i objasnila je da je tokom prvog karantina vežbala tri puta dnevno.

- Ujutro bih dizala tegove, planinarila ili vežbala boks poslepodne, a onda radila kardio uveče.

Iako je njena vitka linija već neko vreme bez premca, fanovi su ostali zapanjeni nakon fotografija sa svadbe Selene Gomez koje su se proširile društvenim mrežama.

Naime, mnogi komentarišu da je Adel izgledala zanosno i sofisticirano, ali i da je njena nova figura zabrinjavajuća. Međutim slavna pevačica se drži svoje priče:

- Nikad se nije radilo o mršavljenju, već o tome da postanem snažna i osiguram sebi svaki dan vreme bez telefona, o kojem sam postala prilično zavisna, rekla je.

Vežbanje joj je pomoglo da pobedi teskobu, od koje je patila nakon razvoda od Sajmona Koneckog, a demantovala je glasine da je sledila Sirtfud dijetu, kao i povremeni post.

- Možda sam čak jela i više nego pre, jer sam veoma naporno vežbala, zaključila je Adel tada.

Bilo kako bilo, Adel izgleda zanosno i srećno,duga crna haljina istakla je sve njene atribute, jednostavna je i efektna. Pevačica je izabrala jednostavnu šminku, a celo izdanje je bilo svedeno i glamurozno u isto vreme, a po svemu sudeći odično se i provela na venčanju svoje koleginice.

