ALEKSANDRA PRIJOVIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON POROĐAJA: Poslavila 30. rođendan u prelepoj crvenoj haljini! (FOTO)

Pevačica Aleksandra Prijović se porodila pre 20 dana, a sada je u krugu najbližih proslavila ulazak u tridesete.

Pevačica Aleksandra Prijović je juče proslavila svoj 30. rođendan u intimnom krugu najbližih ljudi.

Podsetimo, pevačica sa suprugom Filipom Živojinovićem ima sina Aleksandra, a 3. septembra ove godine se porodila i na svet donela ćerku Ariju.

S obzirom da je postala ponovo mama pre 20 dana, ovo je bio njen prvi izlazak nakon porođaja.

Atmosferu sa rođendanskog slavlja, pevačica je podelila na društvenoj mreži Instagram, a svi su se oduševili njenim izgledom.

Foto: Printscreen/Instagram/aleksandraprijovic

Za posebnu priliku, Aleksandra je obukla predivnu crvenu košulja-haljinu koja je umereno pratila liniju njenog tela, a od struka se blago širila u faltama.

Slučajno ili ne, boja njene haljina se super uklopila sa malinama na rođendanskoj torti na kojoj su bili vatromet i naravno rođendanske svećice.

Među ljudima koji su ulepšali Aleksandrin 30. rođendan bila je i njena baka, a pevačica je na društvenim mrežama objavila snimak na kome peva pesmu "Od izvora dva putića" grleći svoju baku.

Foto: Printscreen/Instagram/aleksandraprijovic

- Jedna od omiljenih pesama moje bake i prva koju me je naučila - napisala je Aleksandra Prijović ispod snimka.

Tu je naravno bio i Aleksandrin suprug, Filip Živojinović koji joj je na divan način i emotivnim rečima čestitao rođendan na društvneim mrežama.

– Za ovih 30 godina život ti je pružio mnogo toga... Za narednih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan, mama – napisao je Filip ispod zajedničke fotografije.

(Glossy)

