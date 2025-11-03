Oglas
ANA IVANOVIĆ ZARAĐUJE 7.500 EVRA DNEVNO: Zahvaljujući ugovoru sa poznatim brendom obezbeđena je do kraja života

Prema pisanju stranih medija, Ana Ivanović trenutno zarađuje oko 313 dolara po satu, što iznosi više od 7.500 dolara dnevno, odnosno oko 2,75 miliona godišnje.

1762170467_Foto-Profimedia-Shutterstock-Ana-Ivanovic.jpg
Foto: Shutterstok, Profimedia
Ana Ivanović odavno je sportsku karijeru stavila po strani, pa se posvetila porodičnom životu. Kako pišu mediji ona je baveći se tenisom zaradila 17 miliona dolara, od čega čak 11 miliona na turnirima širom sveta.

Ona se posvetila i porodičnom biznisu, uzgoju jabuka, a i ako nije više na tenisikim terenima, Ana i dalje zarađuje odlično, preko uspešnih saradnji u vidu reklama raznih brendova. Međutim, s jednim poznatim sportskim brendom sklopila je doživotni ugovor.

Navodno ima i doživotni ugovor sa sportskim brendom, prema kojem bi tokom godina mogla da zaradi više od 100 miliona evra. 

To je takođe bio deo predbračnog ugovora i taj novac nije bio biti predmet podele. Supružnici su se pre braka dogovorili da zadrže odvojene bankovne račune.

Nakon razvoda od Bastijana sva imovina pripala deci
Jedino o čemu su vodili računa, a što smo saznali, jeste da imovinu koju su stekli tokom zajednice ostave deci. Nekadašnji supružnici imaju tri sina na čija imena su raspodelili nekretnine koje su zajedničkim snagama stekli.

Da je na zvanični odnos definitivno stavljena tačka, potvrdio je i advokat bivše teniserke, a kako se navodi, razlog su takozvane nepremostive razlike između supružnika. Odlučili su i da starateljstvo bude podeljeno, a Ivanovićevoj je pripala kuća u kojoj sada boravi sa sinovima, o čemu smo već pisali.

Nema ljubai, ali ima para

- Emocija između Ane i Švajnija je nestala, ali ne i obaveze i poštovanje. Zbog dece su ostali u korektnim odnosima i nisu pravili dramu na društvenim mrežama. Rastali su se ljudski i civilizovano. Jasno je da je njihov razvod misterija, naročito zbog imovine koju poseduju. Zbog ljubavi koju osećaju prema deci odlučili su da ono što su stekli u braku ostave svojim sinovima. Advokati su napravili ugovore i sve je obezbeđeno na najvišem nivou - priča naš izvor iz Srbije, koji je dobro upućen u život nekadašnje teniserke.

Ana je pre braka inkasirala oko 20 miliona evra, dok je Švajnštajger bio težak 90 miliona evra. Kako su tada preneli mediji, svaki od supružnika zadržao je svoju imovinu stečenu pre braka. Ana je tako zaštitila desetak miliona evra koje je imala na računu, dok je Bastijan većinu svog bogatstva uložio u nekretnine.

U Vestendorfu u Austriji izgradili su kuću od 400 kvadrata, vrednu oko 3,5 miliona evra. Ana je posedovala vilu na Majorki pre braka, ali su je zajedno renovirali. Ima 950 kvadrata, pet spavaćih soba, bazen i teniske terene. Vrednost joj je oko 6,5 miliona evra. Par je posedovao i jahtu vrednu oko 400.000 evra, idealnu za odmor daleko od očiju javnosti. Uprkos bajkovitom venčanju, a kasnije i životu, par je odlučio da krene različitim putevima.

(Kurir)

