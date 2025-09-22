ANĐELINA DžOLI U SMELOM IZDANJU NA CRVENOM TEPIHU, pa dala izjavu o životu u Americi (FOTO)

Anđelina Džoli izgleda godinama mlađe od kad je postala plavuša

Anđelina Džoli je privukla pažnju na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastijanu, zračeći ležernom elegancijom u upečatljivoj crnoj plišanoj haljini, materijalu koji ćemo sve čšeće viđati ove jeseni.

Pedesetogodišnja glumica se odlučila za toaletu koja nosi glamur starog Holivuda sa savremenim prizvukom. Noseći svoje prepoznatljive medeno plave lokne opuštene i nežno razbarušene, Anđelina je upotpunila dramatičnu haljinu smelim crvenim noktima i minimalnim nakitom.

Na događaju, Anđelina je dala smelu izjavu da voli svoju zemlju, ali da je „ne prepoznaje“, jer je rekla da živimo u "veoma teškim vremenima.

Tokom konferencije za novinare na Filmskom festivalu u San Sebastijanu u nedelju, glumica rođena u Los Anđelesu govorila je o slobodi izražavanja u SAD.

- Volim svoju zemlju, ali je trenutno ne priznajem. Oduvek sam živela međunarodno. Moja porodica je međunarodna, moji prijatelji, moj život, moj pogled na svet je jednak, ujedinjen, internacionalan. I mislim da su ovo tako ozbiljna vremena da moramo biti oprezni da ne kažemo stvari opušteno. Svi to živimo zajedno - rekla je ona prenosi Hello.

