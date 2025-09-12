ARMANI NAPISAO 2 TESTAMENTA: Nije imao decu, ali je znao kome da ostavi imperiju vrednu preko 12 milijardi evra

Sadržaj testamenta Đorđa Armanija će biti otkriven: fondacija preuzima 100% modne kuće, partner Leo Del'Orko dobija palatu u Milanu, a njegova sestra i rođaci luksuzne vile.

Čuveni dizajner Đorđo Armani, koji je preminuo početkom septembra u 91. godini, ostavio je za sobom dva testamenta napisana njegovom rukom i zapečaćena u koverti. Prvi je datiran 15. marta, a drugi 5. aprila ove godine. NJihov sadržaj otkriva kako će biti raspodeljeno nasleđe jednog od najvećih modnih vizionara 20. i 21. veka.

Armani fondacija poseduje kompaniju

Prema testamentu, Armani fondacija postaje vlasnik 100 odsto Đorđo Armani S.p.A. – uključujući 9,9% punog vlasništva i 90% akcija u „golom vlasništvu“, dok pravo uživanja nad njima pripada njegovom dugogodišnjem partneru i desnoj ruci, Pantaleu del’Orku, kao i njegovim trojici rođaka i sestri Rozani.

Pantaleo del’Orko će takođe dobiti 40% glasačkih prava u kompaniji, Fondacija će imati 30%, dok će Andrea Kamerana i Silvana Armani, rođaci poznatog dizajnera, naslediti 15%.

Vile sestri i rođacima

Armani je svojoj sestri Rozani i rođacima Andrei Kameraniju i Silvani Armani ostavio većinski udeo (75%) u kompaniji L’Immobiliare Srl, koja upravlja luksuznim vilama u Sen Tropeu, Antigvi, Broniju i Panteleriji. Preostali udeo (25%) im je ostavio u golom vlasništvu, dok pravo uživanja pripada njegovom partneru Leu del’Orku.

Partner palata u Milanu

Poseban deo testamenta tiče se luksuzne palate u Via Borgonuovo u Milanu, gde je Armani živeo.Del’Orko dobija pravo doživotnog uživanja u rezidenciji, uz izričitu želju da nameštaj i dekoracija ostanu netaknuti, osim Matisa i fotografije Rejmana, „sve dok Leo želi da živi tamo“.

Prodaja 15% kompanije velikim igračima

Armani fondacija je dužna da proda 15% kompanije jednom od najvećih svetskih modnih i kozmetičkih konglomerata: LVMH, Essilor Luxottica ili L'Oreal u roku od 12 do 18 meseci od otvaranja nasleđa. Ako to nije moguće, udeo se može prodati drugoj luksuznoj kompaniji sa kojom Armani već ima partnerstvo.

Principi za budućnost brenda

U svom testamentu, Armani takođe ostavlja moralni kodeks kojim se Fondacija mora rukovoditi: poslovanje sa etikom i integritetom, negovanje „stilskog minimalizma - modernog, elegantnog, nenametljivog“, kao i stalna težnja ka inovacijama, kvalitetu i vrhunskoj izradi.

Posebna nasleđa

Armani nije zaboravio ni svog menadžera Mikelea Morčelija i ćerku Bjanku, koju je jednom nazvao „skoro kao moja ćerka“. Morčeliju je ostavio obveznice vredne preko 32 miliona evra, dok je za Bjanku obezbedio polisu fonda čiji je iznos mogao da uzme između 25. i 30. godine.

Imperija procenjena na preko 12 milijardi dolara

Testament je objavljen 9. septembra u Milanu, a vrednost Armanijeve imperije procenjuje se na između 9,5 i 13 milijardi dolara. NJegova kompanija ima godišnji promet od 2,3 milijarde evra, zapošljava preko 10.000 ljudi i ima više od 2.700 butika širom sveta.

Pored mode – od visoke mode i pret-a-portea do sportske linije EA7 i Armani Exchange – brend se proširio i na parfeme, kozmetiku, nakit, luksuzne hotele i restorane. Pored toga, Armani je posedovao ogromno bogatstvo u nekretninama u Italiji i širom sveta, umetnička dela, košarkaški klub Olimpija Milano i istorijski klub La Kapanina u Versiliji, koji je kupio samo nekoliko dana pre smrti.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU