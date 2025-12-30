Oglas
BIJONSE JE SADA I ZVANIČNO MILIJARDERKA: Sada je rame uz rame sa Tejlor Svift

Bijonse je sada peti milijarder među muzičarima, izveštava Forbs.

Dobitnica Gremija pridružila se suprugu Džej-Ziju i umetnicima poput Tejlor Svift nakon uspeha turneje „Kauboj Karter“, tokom koje je zaradila više od 400 miliona dolara od prodaje karata i dodatnih 50 miliona dolara od prodaje robe. NJena prethodna svetska turneja „Renesans“ donela je više od 579 miliona dolara.

NJen suprug, Džej-Zi, bio je prvi muzičar koji je postao milijarder na Forbsovoj listi 2019. godine. Rijana, Brus Springstin i Tejlor Svift su takođe postigli taj elitni status. Iako je Bijonse pokrenula nekoliko poduhvata, uključujući brend za negu kose Cécred, proizvodnju viskija i liniju odeće, većina njenog ličnog bogatstva dolazi od muzike.

Godine 2010. osnovala je Parkwood Entertainment, menadžersku i produkcijsku kompaniju, preuzevši kontrolu nad svim svojim umetničkim poduhvatima – uključujući muziku, koncerte i dokumentarce.

NJen album „Cowboy Carter“ iz 2024. godine dobio je pozitivne kritike, donevši Bijonse nagradu Gremi.Turneja koja je usledila nakon objavljivanja albuma bila je najprofitabilnija muzička turneja na svetu 2025. godine, piše Forbs. 

Bijonse je započela karijeru kao članica pop grupe Destinis Čajld pre nego što je početkom 2000-ih započela solo karijeru. Ona drži rekord za najviše nagrađivanog i najviše nominovanog izvođača u istoriji Gremija. 

