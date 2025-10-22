BIJONSE STAVILA HIDžAB: Pevačicin potez šokirao svet (FOTO)

Da li je želela da iskaže poštovanje prema dominatnoj religiji, da li da se sakrije ili joj je samo 'došlo' da obuče abaju i stavi hidžab - zna samo Bijonse.

U privlačenju pažnje ravne joj nema. Što bi se žargonskim jezikom reklo - maherka. Ona je diva, ona je zvezda, ona želi i zna kako da bude osa oko koje se svet okreće. Pa čak i kad 'skokne' do Katara u šoping, to me može da prođe neprimećeno, jer Bijonse čak i stajling za šetnju po tržnom centru pretvori u najkliktabilnije novinske naslove i najviralnije postove na društvenim mrežama.

Da li je želela da iskaže poštovanje prema dominatnoj religiji u pomenutoj zemlji na Bliskom istoku, da li da verske simbole iskoristi kao distrakciju za paparace ili joj je samo 'došlo' da obuče abaju i stavi hidžab- zna samo Bijonse, a svi ostali samo nagađaju - i nisu previše blagonakloni prema muzičkoj zvezdi u svojim nagađanjima.

Beyoncé seen shopping in Qatar. pic.twitter.com/ggWJ8Pl6Ma — BEYONCÉ LEGION 𐚁 (@BeyLegion) October 16, 2025

Iako je Katar arapska zemlja, u kojoj su svi osim stranih radnika i turista muslimani, njeno izdanje okarakterisano je kao "performativno glupiranje", s obzirom na to da su druge devojke, koje vidimo u širokom kadru na fotografijama, nosile puštene kose i garderobu tipičnu za podneblje sa kog dolaze.

Mnogi su pevačicu pokušali da brane rečima da je samo želela da se sakrije od znatiželjnih fotografa, prolaznka i fanova, te da je zato prekrila lice.

"Promišljeno dodvoravanje"

"Razlika između drugih žena i Bijonse je u tome što je ona - Bijonse", "Meni je ovo čist performans za pripadnike islamske vere. Kao da ona pokaže kako poštuje njihovu tradiciju. Uvek bila promišljena", "Ako je htela da se sakrije od paparaca, vidimo svi da nije uspela - jer su je prepoznali", bili su samo neki od komentara.

Inače, ovde hidžab nije obavezan za žene, ali je preporuka da se svi u javnosti oblače "skromno", odnosno da se pokriju od ramena do kolena. Žene, takođe, ne treba da nose usku odeću.

