BILI SU 10 GODINA ZAJEDNO, A ONDA JU JE OSTAVIO ZBOG 22 GODINA MLAĐE I TO PREKO NOĆI: Luda ljubav Olivera Mandića i Katarine Radivojević

Pogledajte kako izgleda žena zbog koje je Oliver Mandić ostavio Katarinu Radivojević.

VezaKatarine Radivojević, jedne od najlepših i najpoznatijih domaćih glumica, i kontroverznog muzičara i kantautora Olivera Mandićatrajala je čak deset godina. Tokom celog tog perioda, par je živeo pod istim krovom, a prijatelji su očekivali da će svaki čas uslediti i venčanje.

Međutim, realnost je bila daleko od bajke. Umesto planiranja zajedničkog života, njihov odnos se završio na ivici skandala.

Neočekivani kraj dugogodišnje veze

Spekulisalo se da je Katarina, koja je u to vreme važila za jednu od najlepših žena domaće javne scene, ostavljena praktično preko noći. Prema tadašnjim informacijama, Oliver Mandić je tražio od Katarine da već ujutru napusti njegov stan i ponese svoje stvari. Razlog je bio šokantan za javnost: Mandić se navodno zaljubio u Maju Kozlicu, tada 22 godine mlađu od njega, sa kojom se kasnije i oženio.

Za Olivera, desetogodišnja veza sa Katarinom u trenutku je postala prošlost. Maja, koja je bila jedna od direktorki Beogradskog sajma, postala je njegova životna partnerka i majka njegove ćerke. Mandić nije krio koliko uživa u porodičnom životu i miru koji je pronašao sa novom porodicom.

Katarina Radivojević nakon raskida

Za razliku od Olivera, Katarina nije lako pronašla svoj mir. NJena emotivna luka bila je neizvesna, a mediji su pratili svaku sitnicu njenog privatnog života. Kako bi se distancirala od medijskog pritiska i prošlih ljubavnih turbulencija, glumica je odlučila da svoju sreću potraži u inostranstvu, gde danas živi i radi.

Posle raskida sa Mandićem, o Katarininim novim emotivnim vezama nije se mnogo znalo, a ona je uspela da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Čini se da je upravo taj mir i diskrecija ono što joj danas omogućava stabilnost i zadovoljstvo u životu.

Veza koja je ostavila trag u javnosti

Veza Katarine Radivojević i Olivera Mandića i dalje je jedna od najzanimljivijih ljubavnih priča domaće javne scene. Deset godina zajedničkog života, dramatičan kraj i medijska pažnja oko skandala učinili su da ova priča ostane upamćena kao primer turbulencija u životima poznatih ličnosti.

I dok Oliver danas uživa u porodičnom životu sa Maja Kozlicom, Katarina je pronašla svoj mir i balans u inostranstvu, nastavljajući da gradi svoj profesionalni i privatni život daleko od reflektora.

