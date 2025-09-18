BORAVAK DONALDA I MELANIJE U ENGLESKOJ OTKRIO ISTINU O NJIHOVOM BRAKU: Zahtevali da spavaju u odvojenim sobama u zamku!

Trampova administracija naručila je, čak, posteljinu iz SAD za njihovo korišćenje u zamku.

Američki predsednik Donald Tramp sa suprugom Melanijom Tramp ispisuje nove stranice istorije, jer je njegova druga državna poseta Velikoj Britaniji, i to po ličnom pozivu kralja Čarlsa III, svojevrsni presedan. Iako se bračni par, sudeći po slikama, trudi da deluje harmonično, izgleda da im je brak na ozbiljnom testu.

Naime, kako navode izvori iz britanske kraljevske porodice, spavaće u odvojenim apartmanima u zamku Vindzor.

Da spavaju odvojeno bila je njihova želja

Give me a THUMBS-UP👍, if you think that Melania Trump is the most stunning First Lady America has ever had !! pic.twitter.com/qAD5lBFgdC — Elephant Signal 🐘🇺🇸 (@ElephantSignal) September 18, 2025

Prema pisanju "Dejli mejla", par je odlučio da ima više privatnosti tokom svoje državne posete Velikoj Britaniji i čak su naručili posteljinu koja je dopremljena iz SAD. Srećom, Vindzoru ne manjka prostora, jer ima preko 1.000 soba, uključujući državne odaje, privatne apartmane, kapele i kancelarije.

U britanskoj štampi su se odmah pojavile šale o Melanijinoj posebnoj sobi, dok stručnjak za kraljevsku porodicu Alaster Brus objašnjava da glavni gosti u Vindzoru obično dobijaju apartman sa bračnim i odvojenim krevetom, tako da je par mogao biti zajedno - da su to želeli.

Inače, spekulacije o njihovoj bračnoj distanci traju već mesecima: Melanija uglavnom boravi u NJujorku, dok Donald Tramp oblikuje Belu kuću u Vašingtonu prema svojoj viziji. Međutim, odvojene spavaće sobe nisu neuobičajene u britanskoj kraljevskoj porodici - kraljica Elizabeta II i princ Filip su takođe spavali odvojeno, dok kralj Čarls i kraljica Kamila čak žive u odvojenim rezidencijama.

Posteljina u velelepnom zamku im se nije svidela

Trampovi ljudi su, prema pisanju britanskih medija, pregledali apartman u Vindzoru i odlučili da kraljevska posteljina "nije dovoljno dobra", pa su poslali svoju. Jedan dvorjanin se našalio da Tramp "nije želeo da uništi kraljevske čaršave tragovima svoje kreme za samopotamnjivanje".

Novinar Majkl Volf je ranije izjavio da su Donald i Melanija "u suštini razdvojeni" i da žive odvojenim životima. Bela kuća ga je zbog toga oštro napala, nazivajući ga prevarantom i lažovom.

"NJujork Tajms" je u maju pisao da je Melanija često odsutna iz javnosti nedeljama, boraveći u svojim stanovima u NJujorku ili na Floridi, dok zvaničnici tvrde da je ona u Beloj kući češće nego što javnost misli.

BREAKING 🚨 King Charles stuns the world giving Donald and Melania Trump a very beautiful toast



Trump is truly loved by everyone



America is respected AGAIN pic.twitter.com/99sXgCZwNX — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 17, 2025

(Stil)