BRAT TOME ZDRAVKOVIĆA: Obojica su preminuli na današnji dan, a Ivan je smrt dočekao u bedi

Brat legendarnog pevača Tome Zdravković, Ivan Zdravković, o kojem se malo znalo, preminuo je u 90. godini baš istog datuma kao i Toma, samo 2021. godine.

1759225338_1731491342_Foto-Toma-Zdravkovic-brat.jpg
Foto: ATA images, Fejsbuk, Ivan Jasika
Ivan je živeo u Pančevu i bio je nekadašnji službenik jugoslavenske carine.

On je, kako navode mediji, nekoliko godina pre smrti imao tešku operaciju, dugo bio u bolnici. A vozila Hitne pomoći često su bila na njegovoj adresi.

Dok je Novica Zdravković bio dobro poznat javnosti, o Ivanu se malo znalo, budući da nije bio deo javnog života. Sada su isplivale nove informacije, a kako se pisalo Toma, Novica i Ivan imali još jednog brata, četvrtog Zdravkovića - Aleksandra.

Porodica Zdravković je iz sela Pečenjevca kod Leskovca, a ovako je Ivan govorio u jedinom svom intervjuu.

– Bili smo siromašna porodica. Bilo nas je petoro dece. Četiri brata i sestra. Posle Drugog svetskog rata baš je bilo teško. On je osnovnu školu završio u rodnom selu. Potom je otišao u Leskovac, gde je upisao, tada se to zvala, Realna gimnazija.

Podsetimo, Toma Zdravković bio je jugoslovenski i srpski pevač narodne muzike, kompozitor i pesnik koji je preminuo u 54. godini života, na današnji dan 1991.,nakon duge i teške bolesti.

