BRESKVICA OTKRILA PRAVU ISTINU O ODNOSU SA DONČIĆEM: Odlučila da stavi tačku na spekulacije

Breskvica je odlučno stavila tačku na sva nagađanja.

Anđela Ignjatović Breskvica iskreno je progovorila o temama koje već mesecima intrigiraju javnost. Pevačica je otkrila pravi razlog zbog kojeg je odlučila da ukloni tetovaže sa svog tela, prokomentarisala navodnu romansu sa košarkašem Lukom Dončićem, ali i podelila svoju veliku životnu želju koja se tiče kupovine luksuzne nekretnine.

Mnogi obožavaoci su ostali iznenađeni kada su primetili da Breskvica polako uklanja crteže sa svoje kože. Pevačica je sada bez dlake na jeziku objasnila da se iza te odluke ne krije nikakva velika misterija, već prosta činjenica da joj se tetovaže više ne dopadaju:

"Ja sam ih radila sa premalo godina, nijedna nije imala neko značenje, samo su mi bile lepe, sad mi više nisu lepe, želim da ih uklonim, toliko je prosto".

Ostavila sam samo nju

Anđela je priznala da proces uklanjanja nije ni brz ni bezbolan, zbog čega još uvek nije skinula baš sve crteže sa tela:

"Trenutno sam ostavila tetovažu na stomaku zato što nemam vremena time da se bavim, dugo traje, bolno je, ali verovatno ću i nju u nekom trenutku skinuti".

"Nikad se nismo sreli"

U medijima i na društvenim mrežama već duže vreme kruže glasine o njenoj navodnoj emotivnoj vezi sa proslavljenim košarkašem Lukom Dončićem. Breskvica je odlučno stavila tačku na ove spekulacije i javno demantovala da među njima postoji bilo šta, ističući da sportistu nikada nije ni sretala u životu:

"Odlazim tamo da radim, nisam ga upoznala. Ja nemam pojma odakle informacije, sve su lažne, nikad se nismo sreli, nisam nikad pevala na nekom slavlju na kojima je bio on, totalna glupost".

Pored priče o tetovažama i tračevima, mlada pevačica je otkrila i svoje planove za budućnost, tačnije o oazi mira koju bi volela sebi da obezbedi. Breskvica je priznala da joj je velika želja da jednog dana kupi plac i sagradi kuću u Crnoj Gori:

"Volela bih, to mi je stvarno želja, da imam pogled na more, da nema nikoga okolo, da bude veliki plac, da bude na nekoj visini i da ima bazen", rekla je za "Premijeru vikend specijal".

(Pink.rs)

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