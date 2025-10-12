DAJANA KITON USVOJILA DECU U POZNIM GODINAMA: Na ovaj potez se odlučila nakon smrti oca

Dajana Kiton preminula je u 80. godini, a mnogi će pamtiti i to što je usvojila decu u 6. deceniji

Poznata holivudska glumica Dajana Kiton, čija je karijera obeležila nekoliko decenija filmske istorije, preminula je danas u 80. godini u Kaliforniji. Ovu tužnu vest potvrdili su njeni najbliži uz zahtev za privatnost u ovim teškim trenucima.

Osim što je ostavila neizbrisiv trag na velikom platnu, Dajana Kiton će biti upamćena i po svom odlučnom koraku u privatnom životu –usvajanju dece u pedesetoj godini. U vreme kada mnogi već odustaju od takvih životnih poduhvata, Kiton je odlučila da proširi svoju porodicu i pruži dom svojoj deci. Na ovaj potez odlučila se nakon smrti svog voljenog oca, a usvojila je ćerku Dekster 1996. i sina Djuka 2001. godine.

- Majčinstvo nije bila silna potreba koju nisam mogla da odbijem, bila je to misao koju sam dugo razmatrala. I onda sam skočila, izjavila je za "Ladies’ Home Journal" 2008. godine.

Ova odluka pokazala je ne samo njenu snagu i humanost, već i želju da u najzrelijim godinama života unese ljubav i toplinu u živote mališana kojima je bila potrebna. Iako je retko isticala detalje svog porodičnog života u javnosti, činjenica da je u pedesetim usvojila decu dodatno osvetljava njenu posvećenost porodici i humanitarnim vrednostima.

Dajana Kiton ostaje zapamćena kao glumica izuzetnog talenta, poznata po ulogama u filmovima poput Kum, Annie Hall i The First Wives Club, ali i kao žena čiji su izbori u životu inspirisali mnoge. NJena smrt predstavlja veliki gubitak za filmsku industriju i one koji su je voleli i poštovali.

(Kurir)

