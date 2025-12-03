DANIJELA DIMITROVSKA POPUT HOLIVUDSKIH DIVA: Sve oči bile uprte u nju na premijeri njenog prvog filma (VIDEO)

Danijela Dimitrovska pojavila se sinoć na premijeri filma "Povratka Žikine dinastije", u kome debituje kao glumica.

Za ovu priliku manekenka je bila izuzetno elegantna, noseći bež haljinu A-kroja koja seže do poda. Kosu je pustila da pada u blagim talasima, dok je na licu imala tek toliko šmninke da istakne njenu prirodnu lepotu.

- Moj prvi film i premijera. Još uvek ne mogu da verujem da sam deo ove priče. Hvala svima koji su mi verovali pre nego što sam verovala sama sebi. Jedva čekam da čujem utiske - napisala je Danijela u opisu snimka sa premijere.

Danijela u filmu ima jednu od glavnih ženskih uloga, a nedavno je rekla da joj je velika čast jer se nalazi u nastavku jedne od naših najpopularnijih komičnih serija

- Samo da budem deo ovog projekta je pomeranje mojih granica. Kada sam shvatila šta sve to podrazumeva i moja uloga nisam mogla da verujem. Prvo je bio plan da te neke scene odrade kaskaderi, međutim shvatili smo da ja to mogu - rekla je za "Blic" Danijela Dimitovska nedavno.

- Ja ne igram sebe, ali je uloga slična mom početku karijere, pa sam po tome i birana za ovu ulogu, pre svega po svom stasu, a onda se posle ispostavilo da mogu nešto i da odglumim - rekla je kroz osmeh Danijela.

Danijela je otkrila ko je najveći kritičar kada je njena gluma u pitanju.

- Tata je najveći fan "Žikine dinastije" i uz njega smo svi morali da gledamo. Tatin komentar će biti ključan, ali naravno sud partnera i sina, porodice, prijatelja... Jedva čekam da sutra to pogledamo i da čujem iskrene utiske. Ti najbliži ljudi su ljudi čije me mišljenje i najviše interesuje - rekla je ona.